Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc (CW8U LN) Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc: Net Asset Value(s) 12-Feb-2026 / 09:09 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc DEALING DATE: 11-Feb-2026 NAV PER SHARE: USD: 732.8351 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 174838 CODE: CW8U LN ISIN: LU1681043672 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1681043672 Category Code: NAV TIDM: CW8U LN LEI Code: 5493003BFED2MWDBYH64 Sequence No.: 417950 EQS News ID: 2275426 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
February 12, 2026 03:09 ET (08:09 GMT)
