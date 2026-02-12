Nürnberg (ots) -Eine immowelt Auswertung der exklusivsten Wohnimmobilien sowie der durchschnittlichen Quadratmeterpreise in deutschen Wintersportorten zeigt:- Exklusivstes Anwesen: Villa am eigenen Berg in Oberaudorf mit 40.000 Quadratmeter Grundstück- Luxus-Preise: Die exklusivsten Objekte in den Alpen bewegen sich zwischen 2,5 und 5,3 Millionen Euro- Wintersportorte im Preis-Check: Oberstdorf und Schliersee mit höchsten Durchschnittspreisen; Sparpotenzial im Bayerischen Wald und im HarzAlpenpanorama, maximale Privatsphäre und eine Ausstattung der Extraklasse: In den deutschen Wintersportregionen finden sich derzeit einige der exklusivsten Immobilienangebote des Landes. Wer sich den Traum vom Refugium in den Bergen erfüllen möchte, muss tief in die Tasche greifen, besonders in den bayerischen Alpen-Hotspots. Eine aktuelle immowelt Auswertung zeigt, welche Luxus-Objekte derzeit den Markt dominieren und wo Käufer in Deutschland noch vergleichsweise günstig fündig werden.Die Top 3: Bis zu 5,3 Millionen Euro für exklusivste Alpendomizile5,299 Mio. Euro - Anwesen am eigenen Berg mit KaiserblickDas derzeit luxuriöseste Berg-Domizil liegt im oberbayerischen Luftkurort Oberaudorf. Für knapp 5,3 Millionen Euro steht hier eine Villa im Landhausstil (https://www.immowelt.de/expose/a7ef9172-a14d-4d1a-90c3-fe16f763572a) zum Verkauf, die mit Superlativen nicht geizt: 28 Zimmer auf 876 Quadratmetern Wohnfläche, gelegen auf einem 40.000 Quadratmeter großen Areal in idyllischer Alleinlage - inklusive eigenem Berg und unverbaubarem Blick auf das Kaisergebirge.Bilder zum Download (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/2026_02_12_Luxusimmobilien_Oberaudorf_5_3Mio.zip) (© DAHLER Chiemsee & Rosenheim)4,75 Mio. Euro - Großzügiges Alpenanwesen mit eigenem WaldAuf dem zweiten Platz folgt ein herrschaftliches Anwesen (https://www.immowelt.de/expose/457a0454-873b-4a91-b738-b24a8a90f38f) in Reit im Winkl. Für 4,75 Millionen Euro erhalten Käufer nicht nur 384 Quadratmeter exklusiven Wohnraum, sondern auch ein 18.000 Quadratmeter großes Grundstück, das einen eigenen Wald umfasst. Ein Rückzugsort, der maximale Diskretion verspricht.3,8 Mio. Euro - Exklusives Chalet mit BergblickIn Lenggries verbindet ein hochwertiges Chalet (https://www.immowelt.de/expose/58e215fc-7078-4258-959a-e439a71dd27e) für 3,8 Millionen Euro alpinen Charme mit modernem Lifestyle. Auf 189 Quadratmetern Wohnfläche und weitläufigen Terrassen stehen Wellness und Genuss im Vordergrund - Außensauna sowie eine voll ausgestattete Outdoor-Küche inklusive.Bilder zum Download (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/2026_02_12_Luxusimmobilien_Lenggries_3_8Mio.zip) (© Duken & v. Wangenheim)Historischer Glanz und AlpenpanoramaAuch in den weiteren Top-Platzierungen spiegelt sich die Vielfalt des Luxussegments wider:3,75 Mio. Euro (Grainau): Eine denkmalgeschützte Landhausvilla (https://www.immowelt.de/expose/620acd0a-23e4-41e0-9e4b-4cf1d56e9143) am Fuße der Zugspitze auf einem 15.000 Quadratmeter großen Grundstück.Bilder zum Download (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/2026_02_12_Luxusimmobilien_Grainau_3_75Mio.zip) (© SIS-Sparkassen-Immobilien-Service GmbH)2,9 Mio. Euro (Oberaudorf): Ein weitläufiges Domizil in Waldrandlage (https://www.immowelt.de/expose/901ee590-421c-450a-8087-43ca41357cb5) mit 692 Quadratmetern Wohnfläche, 3 Etagen und Einliegerwohnung.Bilder zum Download (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/2026_02_12_Luxusimmobilien_Oberaudorf_2_9Mio.zip) (© McMakler GmbH, Tanja Oidtmann)2,69 Mio. Euro (Berchtesgaden): Eine Villa mit spektakulärem 360-Grad-Panorama (https://www.immowelt.de/expose/1baf577c-7454-4ba0-a03e-aeb9e1e80416) und zweistöckiger Glasfront.Bilder zum Download (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/2026_02_12_Luxusimmobilien_Berchtesgaden_2_69Mio.zip) (© Riedl)2,5 Mio. Euro (Garmisch-Partenkirchen): Ein einzigartiges Refugium (https://www.immowelt.de/expose/1f63943a-b2c0-4f5c-bef5-a170cfbd6afa) mit rund 275 Quadratmetern Wohnfläche in absoluter Traumlage am Waldrand oberhalb des beliebten Rießersees mit beeindruckenden Blicken auf die Alpen und Garmisch-Partenkirchen.Bilder zum Download (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/2026_02_12_Luxusimmobilien_Garmisch_Partenkirchen_2-5Mio.zip) (© Larsen Gewerbeimmobilien & Wohnimmobilien | Foto: Max Merget)Preis-Check: So viel kosten Immobilien in deutschen WintersportortenAbseits der Millionen-Domizile zeigen sich bei den Durchschnittspreisen deutliche Unterschiede zwischen den deutschen Wintersportorten. Die mit Abstand hochpreisigste Region sind die bayerischen Alpen: Von 47 untersuchten Wintersportorten belegen Gemeinden im Süden Bayerns die ersten 27 Plätze. Die teuersten Pflaster bei den Durchschnittspreisen für Wohnimmobilien sind:1. Oberstdorf: 6.410 Euro/m²2. Schliersee: 6.224 Euro/m²3. Garmisch-Partenkirchen: 6.138 Euro/m²Wer die Nähe zum Skilift sucht, aber ein begrenzteres Budget hat, wird in den deutschen Mittelgebirgen fündig. Hier liegen die Quadratmeterpreise teils unter 1.500 Euro. Am günstigsten kauft man in Steinach im Thüringer Wald (1.085 Euro), gefolgt von Bayerisch Eisenstein im Bayerischen Wald (1.239 Euro) und Braunlage im Harz (1.375 Euro).Ausführliche Ergebnistabellen zu den exklusivsten Immobilien sowie den durchschnittlichen Angebotspreisen in den deutschen Wintersportorten stehen hier zum Download bereit. (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2026/2026_02_12_Tabellen_Wintersportorte_Immobilien_Kauf.pdf)Die in der Pressemitteilung zum Download bereitgestellten Fotos können für die Presseberichterstattung genutzt werden. Für die Nutzung weiterer Bilder ist die ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Anbieters erforderlich.Bitte beachten Sie, dass die Inserate zum 12. Februar 2026 verlinkt wurden und jederzeit von den Anbietern entfernt werden können.Berechnungsgrundlage:Datenbasis für das Ranking der exklusivsten Wohnimmobilien waren Angebote, die derzeit in deutschen Wintersportorten auf immowelt.de zum Kauf inseriert werden (Stichtag: 06.02.2026). Berücksichtigt wurden ausschließlich freistehende Villen, Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen mit vollständigem Exposé. Neubauprojekte ohne Bebauung, Fertighäuser, Mehrfamilienhäuser oder Zwangsversteigerungen wurden nicht berücksichtigt. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise.Datenbasis für die Berechnung der durchschnittlichen Kaufpreise in den Wintersportorten waren auf immowelt.de inserierte Angebote. Die mittels hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) und Einfamilienhäusern (600 Quadratmeter Grundstücksfläche, 5 Zimmer, Baujahr zwischen 1945 und 1970) zum 01.01.2026 wieder. Die angegebenen Preise repräsentieren den gewichteten Durchschnitt von Wohnungs- und Hauspreisen, basierend auf ihrer relativen Verteilung. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/).Über immowelt:Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. 