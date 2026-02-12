Der Biosprit-Hersteller Verbio sieht wieder Licht am Ende des Tunnels. Die Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (bis Ende Juni) zeigen, dass sich das SDAX-Unternehmen klar auf Turnaround-Kurs befindet. Nach einem starken Lauf zuletzt und dem höchsten Stand seit Anfang 2024 am gestrigen Mittwoch setzen bei der Aktie nun Gewinnmitnahmen ein.Zunächst ein Blick auf die wichtigsten Kennziffern: Im ersten Halbjahr des laufenden Fiskaljahres steigerte Verbio den Umsatz um 18,9 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär