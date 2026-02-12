© Foto: Dall-EMercedes-Benz erwartet für 2026 einen weiteren Rückgang der Gewinnmargen im Automobilbereich und reagiert mit umfassenden Kostensenkungen sowie einem strategischen Fokus auf den chinesischen Markt.Deutsche Premium-Autobauer bleiben auch im neuen Jahr unter Druck. Mercedes-Benz kämpft mit hohen Produktionskosten, einem schwierigen chinesischen Markt und globalen Zöllen. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine bereinigte Umsatzrendite im Auto-Bereich von lediglich 3 bis 5 Prozent, nach 5 Prozent im Jahr 2025. Auf Konzernebene brach der operative Gewinn 2025 um mehr als die Hälfte auf 5,8 Milliarden Euro ein. Dies lag unter den von Analysten erwarteten 6,6 Milliarden Euro und wurde maßgeblich …Den vollständigen Artikel lesen
