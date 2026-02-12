Seltene Erden statt Bitcoin? Warum strategische Metalle 2026 besser als Krypto laufen könnten

Anzeige / Werbung

Während Bitcoin im Jahr 2026 weiter unter Druck steht, rücken reale Rohstoffe erneut in den Fokus der Kapitalmärkte. Seltene Erden sowie strategische Metalle wie Wolfram und Antimon profitieren von geopolitischen Verschiebungen, industrieller Nachfrage und dem Wunsch nach greifbarer Substanz.

Bitcoin 2026: Vom Hoffnungsträger zum Risikoindikator

Der Bitcoin ist mit dem Anspruch gestartet, eine neue Form von Wertaufbewahrung zu schaffen. Doch schon Ende 2025 zeigt sich ein anderes Bild. Nach mehreren Jahren hoher Volatilität setzte sich der Preisrückgang fort. Steigende Zinsen, strengere Regulierung und wiederholte Warnungen prominenter Investoren belasten das Vertrauen. Marktbeobachter verweisen darauf, dass Bitcoin weder Cashflows noch industrielle Nutzung bietet - sein Wert bleibt stark stimmungsgetrieben. Der Preisverfall im vergangenen Jahr hat diese Schwäche offengelegt. Während frühere Korrekturen oft als Kaufgelegenheiten interpretiert wurden, wirkt die aktuelle Bewegung struktureller. Anleger suchen zunehmend nach Alternativen, die weniger von Narrativen abhängen und stärker durch reale Nachfrage abgesichert sind.

Seltene Erden als strategische Ressource

Parallel dazu rücken neben Edelmetallen auch Seltene Erden wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn sie sind unverzichtbar für Elektromotoren, Windkraftanlagen, Halbleiter und moderne Waffensysteme. Die Energiewende und der technologische Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsräumen verstärken die Nachfrage.

Ein zentraler Akteur ist Lynas Rare Earths Ltd. (WKN: A0YB6X, ISIN: AU000000LYC6). Das australische Unternehmen gilt als größter Produzent Seltener Erden außerhalb Chinas. Im zweiten Quartal meldete Lynas einen Umsatzanstieg von 43 Prozent. Der Zuwachs spiegelt sowohl höhere Absatzmengen als auch stabile Preise wider. Entscheidend ist jedoch die geopolitische Komponente: Lynas ist ein Schlüsselbaustein für westliche Lieferketten, die ihre Abhängigkeit von China reduzieren wollen.

Über Seltene Erden hinaus: Wolfram und Antimon

Der Rohstofffokus der Investoren erweitert sich. Neben klassischen Seltenen Erden gewinnen Metalle an Bedeutung, die für Verteidigung, Hochtechnologie und Speziallegierungen notwendig sind. Wolfram und Antimon gehören zu diesen strategischen Rohstoffen. Beide stehen auf Kritikalitätslisten westlicher Regierungen. Wolfram zeichnet sich durch seine extreme Härte und Hitzebeständigkeit aus. Es wird in der Rüstungsindustrie, im Maschinenbau und in der Luftfahrt eingesetzt. Antimon findet Verwendung in Flammschutzmitteln, Batterietechnologien und militärischen Anwendungen. Die globale Förderung ist begrenzt, viele Vorkommen liegen in geopolitisch sensiblen Regionen.

American Tungsten & Antimony: Nordamerikanischer Ansatz

American Tungsten & Antimony Corp. (WKN: A3D8LZ ISIN: CA03057R1091) rückt in diesem Umfeld verstärkt in den Blick, denn das Unternehmen treibt Bohrungen am Tennessee-Mountain-Projekt voran. Jüngste Arbeiten deuten auf hochgradiges Wolfram-Potenzial hin. Die gleichzeitige Präsenz von Antimon erhöht die strategische Bedeutung des Projekts. Für die USA ist die Erschließung heimischer Quellen dieser Metalle ein industriepolitisches Ziel, insbesondere vor dem Hintergrund wachsender sicherheitspolitischer Anforderungen.

Im Gegensatz zu digitalen Assets basiert der Wert solcher Projekte auf physischer Knappheit und industrieller Nutzung. Fortschritte in der Exploration können direkt in eine verbesserte Versorgungssicherheit münden - ein Aspekt, der zunehmend auch politisch unterstützt wird.

Marktlogik statt Spekulation

Der Vergleich zwischen Bitcoin und strategischen Rohstoffen ist verlockend, greift aber nur oberflächlich. Bitcoin ist künstlich knapp, sein Wert hängt von Akzeptanz und Vertrauen ab. Seltene Erden, Wolfram und Antimon sind natürlich begrenzt und funktional notwendig. Ihre Nachfrage ergibt sich nicht aus Spekulation, sondern aus Produktionsprozessen. Bereits 2025 zeigte sich diese Differenz deutlicher denn je. Während der Bitcoin-Preis weiter nachgab und die Diskussion über regulatorische Eingriffe anhielt, profitierten die Rohstoffmärkte von langfristigen Trends. Die Reindustrialisierung westlicher Volkswirtschaften, der Ausbau erneuerbarer Energien und steigende Verteidigungsausgaben wirken hierbei als strukturelle Treiber.

Substanz als neues Leitmotiv

Die Frage, ob Seltene Erden das neue Bitcoin sind, lässt sich daher nur differenziert beantworten. Sie ersetzen keine Kryptowährungen, erfüllen aber eine andere Rolle im Portfolio vieler Anleger. Unternehmen wie Lynas Rare Earths und American Tungsten & Antimony stehen für reale Wertschöpfung in strategisch relevanten Märkten. In einem Umfeld, in dem digitale Versprechen an Überzeugungskraft verlieren, gewinnen materielle Ressourcen an Gewicht. Nicht laut, nicht spektakulär - aber mit einer Stabilität, die wieder stärker gefragt ist.

