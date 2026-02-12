Vaudoise Assurances
Lausanne, 12. Februar 2026 - Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft gehen die Vaudoise Versicherungen und die Zuger Kantonalbank mit einer digitalen Anlagelösung auf die neuen Vorsorgebedürfnisse von Privatpersonen ein.
Das komplett digitale Angebot trägt den Namen Vaudoise InvestPlus und ermöglicht es, über fünf Anlagestrategien in die drei Anlagefonds des Vaudoise Umbrella Funds zu investieren. Kundinnen und Kunden, die flexibler anlegen möchten, können ihre Investitionen diversifizieren und von Lösungen profitieren, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Vaudoise InvestPlus passt sich mit individuellen Entnahmeplänen und Anlagemöglichkeiten der finanziellen Situation im Laufe des Lebens an. Die Lösung wird ausschliesslich über das schweizweite Agenturnetz der Vaudoise vertrieben, um eine persönliche und kundennahe Begleitung zu gewährleisten.
