MÜNCHEN (dpa-AFX) - CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen rechnet nicht damit, dass US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) am Samstag gemäßigter auftritt als US-Vizepräsident JD Vance vor einem Jahr. Der wichtigste Zuhörer für Rubio sei - ebenso wie für Vance - US-Präsident Donald Trump. "Und an dessen Erwartungen wird er seine Rede ausrichten, nach meiner Einschätzung", sagte der Unionsfraktionsvize im Deutschlandfunk.

Im vergangenen Jahr hatte Vance in seiner Rede in München die europäischen Verbündeten ungewöhnlich scharf attackiert und sie vor einer Gefährdung der Demokratie gewarnt. Rubio bemühe sich genauso wie Vance im "Dauerwahlkampf" um Trumps Nachfolge um dessen Unterstützung, sagte Röttgen. Das spiele "die wesentliche Rolle". Auch Rubios geplante Weiterreise nach Ungarn zu Ministerpräsident Viktor Orbán sei "ein politisches Zeichen, das Trump gefällt", so Röttgen.

Röttgen: Müssen auf das Undenkbare vorbereitet sein



Dass die USA doch noch aus der Nato austreten könnten, befürchtet der CDU-Politiker aktuell nicht. Trump entscheide jedoch nicht nach einem roten Faden, sondern "von Fall zu Fall". "Insofern müssen wir eben auf vieles vorbereitet sein, auch auf das Undenkbare", sagte Röttgen./nkl/DP/mis