FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hellofresh rutschen am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 und einem signalisierten schwierigen Start ins neue Jahr wieder auf ihr Rekordtief von 2024 bei 4,422 Euro zu. Die Papiere des Kochboxenanbieters verloren fast 13 Prozent auf 4,785 Euro. 2026 haben die damit bereits ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt.

Der Umsatzrückgang im Jahr 2025 sei schärfer ausgefallen als von den Berlinern avisiert, kommentierte Analyst Marcus Diebel von JPMorgan. Das Management habe die Anleger zudem daraus eingestellt, dass der zuletzt schwächere Trend sich im Januar fortgesetzt habe.

Für Branchenexperte Felix Dennl vom Bankhaus Metzler gibt es Fragezeichen, ob Hellofresh Kunden mittelfristig nachhaltig binden können. Dabei verwies auf die jüngsten Entwicklungen sowohl bei Kochboxen als auch bei Fertigessen. Für eine zuversichtlichere Einschätzung der Aktien brauche es weitere Belege für eine dauerhafte Kundentreue./ag/mis