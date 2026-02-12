Frankfurt am Main (ots) -PAYONE, Joint Venture von Worldline, weltweit führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen sowie der DSV-Gruppe, führt gemeinsam mit dem niederländischen Payment-Anbieter OPP (Online Payment Platform) eine spezielle Zahlungslösung für Online-Marktplätze und Plattformen für Deutschland und Österreich ein. Die modulare Lösung gewährleistet einen reibungslosen Zahlungsprozess zwischen allen beteiligten Parteien. Dadurch wird es für Marktplätze und Business-Plattformen einfacher, Anbieter und Kunden gleichermaßen zu gewinnen und dauerhaft zu binden.Gemeinsames Ziel der Kooperation ist es, Kunden eine innovative und nach jeweiligen Bedürfnissen individualisierte Bezahllösung im Online-Marktplatz- und Plattform-Segment anzubieten.OPP als lizenziertes Zahlungsinstitut und mit 40% der Worldline-Gruppe gehörend, ist als Schwesterunternehmen von PAYONE bereits heute als Zahlungsdienstleister für namhafte Marktplätze und Plattformen in Deutschland tätig.Rasantes Wachstum von Online-Marktplätzen und PlattformenOnline-Marktplätze sowie Software as a Service (SaaS)-Business-Plattformen entwickeln sich rasant und prägen das moderne Handelsökosystem. Sie ermöglichen Skalierung durch Multi-Vendor-Modelle und bieten Händlern sowie Plattformbetreibern neue Wege zur Reichweiten- und Umsatzsteigerung. Laut Handelsverband Deutschland (HDE) Online-Monitor 2025 haben alle Marktplätze zusammen bereits einen Anteil von 57% am Onlinehandel und konnten ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8,8% steigern.Wachsender Bedarf an integrierten, reibungslosen und sicheren ZahlungsabwicklungenUm sich als unverzichtbare Schnittstelle zwischen einer wachsenden Kundschaft und einer breiten Palette von Handelspartnern zu etablieren, müssen Marktplätze sowie SaaS-Plattformen ein nahtloses Online-Einkaufserlebnis sicherstellen. In diesem Kontext zunehmender Komplexität von Zahlungsprozessen und -transaktionen sowie steigender Regulierungsanforderungen wächst der Bedarf an integrierten, reibungslosen und sicheren Zahlungsabwicklungen.Einhaltung regulatorischer AnforderungenBei einem Online-Marktplatz oder einer SaaS-Plattform interagieren eine große Anzahl Beteiligter: der Marktplatz- bzw. Saas-Business-Plattformbetreiber selbst sowie eine Vielzahl von teilnehmenden Verkäufern und Kunden. Diese Mehrparteienumgebung ist ein komplexes Ökosystem, in dem alle Richtlinien und regulatorische Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen. PAYONE als auch OPP stellen in diesem Ökosystem sowohl PSD2 (European Payment Service Directive) und PCI-konforme Handlungsweisen einschließlich aller geldwäscherechtlichen, regulatorischen sowie risikokonformen Anforderungen sicher.Im Zuge der neuen strategischen Partnerschaft bringt OPP seine Expertise und technisches Integrations-Know-how für Marktplatz- und Plattform-Business mit eigenen entwickelten Zahlungslösungen sowie PSP-Services wie Collecting, Auszahlungs- und Treuhand-Services sowie umfassenden Kunden-Support ein.PAYONE fungiert als Acquirer für die Abwicklung von Kreditkartentransaktionen und ergänzt das Angebot als Experte für Akzeptanz- und Acquiring-Services. Die gemeinsame integrierte Zahlungslösung ermöglicht es Plattformbetreibern, Händlern und Partnern, Zahlungen ganzheitlich über eine einzige, skalierbare Infrastruktur zu verwalten, einschließlich:- Automatisierte Onboarding-Prozesse für Händler und Plattform-Nutzer: Markteinführungen bzw. Produktplatzierungen werden verkürzt. Regulatorische sowie Compliance-Anforderungen werden von Tag 1 an vollumfänglich erfüllt.- End-to-End-Zahlungsabwicklung: Alle relevanten E-Commerce-Zahlungsmethoden werden abgedeckt. Flexibler und kundenspezifisch anpassbarer Zahlartenmix ist gewährleistet.- Flexible Auszahlungs- und Treuhand-Services: Die Auszahlung der Gelder an den Verkäufer erfolgt erst nach Bestätigung der Lieferung oder Abwicklung der Transaktion, um Rückbuchungen, mögliche Auseinandersetzungen und Betrug zu reduzieren.- Integrierte Vermittlungs- und Mediationsfunktion: Händler haben die Möglichkeit, Kundensupport-Fälle unabhängig von operativen Eingriffen der Plattform oder des Marktplatzes eigenständig zu verwalten.- Dezidierte Partner- und Händleroberfläche: Transparenz, operative Kontrolle und moderne Reporting-Funktionen in Bezug auf Transaktionen, Auszahlungen oder Leistungskennzahlen sind sichergestellt.Ottmar Bloching, CEO von PAYONE, kommentiert: "PAYONE und OPP legen mit dieser Kooperation den Grundstein für eine skalierbare Zahlungsinfrastruktur für plattformbasierte Geschäftsmodelle. Die Partnerschaft mit OPP ist für uns eine ideale Ergänzung unseres Produktportfolios, die diesen Marktbedarf mit den Kompetenzen aus unseren beiden Welten bestmöglich abdeckt. Dank dieser Zusammenarbeit können unsere Händler-Kunden selbst Marktplatzlösungen anbieten bzw. Zugang zu modernen Marktplätzen erhalten. Endkonsumenten werden von einem positiven, sicheren und schnellen Kauferlebnis profitieren."Richard Straver, Gründer von OPP, ergänzt: "Mit diesem gemeinsamen Angebot setzen wir neue Maßstäbe im Payment-Bereich. Im Einklang mit der Weiterentwicklung von Marktplätzen und SaaS-Plattformen ist die gemeinsame Lösung darauf ausgelegt, Funktionalität, geografische Reichweite und Anwendungsfälle zu erweitern - und damit neue Umsatzquellen zu unterstützen, schnellere Markteinführungszeiten zu ermöglichen und eine höhere operative Kontrolle zu gewährleisten. Die Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, die Zahlungserfahrung auf Marktplätzen und Plattformen kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Komplexität als Barriere für Innovation und Wachstum zu beseitigen."Über PAYONEPAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards.Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen. PAYONE verarbeitet für 277.000 Kunden 5,4 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann, notebooksbillliger.de und Sansibar. www.payone.com; www.payone.com/DE-de/grosskunden/produkte/marktplaetzeÜber WorldlineWorldline [Euronext: WLN] unterstützt Unternehmen jeder Art und Größe in ihren Wachstumsplänen - schnell, einfach und sicher. Mit modernster Zahlungstechnologie, lokalem Know-how und maßgeschneiderten Lösungen für Hunderte von Märkten und Branchen begleitet Worldline die Geschäftsentwicklung von über eine Million Unternehmen weltweit. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Worldline einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro. worldline.comÜber die DSV-GruppeDie DSV-Gruppe ist zentraler Dienstleister für die Sparkassen-Finanzgruppe, dem deutschen Marktführer im Bereich der Finanzdienstleistungen. Sie erwirtschaftet einen Konzernumsatz von mehr als 902 Millionen Euro (2024). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist bundesweit präsent und beschäftigt 2.764 Mitarbeitende. Drei fachlich spezialisierte Kompetenzmarken entwickeln innovative Lösungen für Sparkassen, Verbände und Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe: S-Communication Services, S-Payment und S-Management Services. Ergänzend richtet sich das Angebot unter S-Public Services an Städte und Kommunen.Über OPPOnline Payment Platform (OPP) ist ein Zahlungsdienstleister, der sich auf die Vereinfachung von Zahlungen für Plattformen und Marktplätze konzentriert. Mehr als 200 Plattformen und Millionen von Händlern in ganz Europa nutzen die Dienste von OPP und wickeln ein Transaktionsvolumen von mehreren Milliarden Euro ab. Zu den Kunden zählen unter anderem Kleinanzeigen, Gumtree, Royal FloraHolland, Nature.House, Marktplaats und PayPal. OPP beschäftigt mehr als hundert Mitarbeitende und hat Niederlassungen in London, Berlin und Delft. Online Payment Platform gehört zur Worldline Group. Weitere Informationen unter: onlinepaymentplatform.com.