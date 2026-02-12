Berlin (ots) -Zum Januar 2026 hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) turnusgemäß den Vorsitz der Nationalen Präventionskonferenz (NPK) vom GKV-Spitzenverband übernommen. Neuer amtierender Vorsitzender der NPK für das Jahr 2026 ist damit Dr. Stephan Fasshauer, Hauptgeschäftsführer der DGUV. Ein inhaltlicher Schwerpunkt in diesem Jahr wird das Thema "Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt" sein.Bei Erwerbstätigen stellen psychische und Verhaltensstörungen wesentliche Ursachen für Arbeitsunfähigkeit, vorzeitige Berentung sowie medizinische Behandlung dar. Die Träger der NPK haben daher unter anderem das gemeinsame arbeitsweltbezogene Ziel "Schutz und Stärkung der psychischen Gesundheit" in den Bundesrahmenempfehlungen verankert. Mit dem Vorsitzwechsel von GKV-Spitzenverband zu DGUV wird dieses Ziel 2026 bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der Nationalen Präventionsstrategie in den Fokus rücken. Die Träger der NPK richten dabei ihr Augenmerk vor allem auf die Stärkung ihrer Kooperation.Fokus: Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt"Die Arbeitswelt bietet ein großes Potential für Prävention und Gesundheitsförderung, denn hier können wir 46 Millionen Menschen erreichen und zu gesundheitlicher Chancengleichheit beitragen ", erläutert Dr. Stephan Fasshauer, Vorsitzender der NPK und Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV). "Gleichzeitig sind wir gefordert, arbeitsbedingter physischer und psychischer Belastung entgegenzuwirken und unsere Leistungen dabei entsprechend aufeinander abzustimmen. Für das Präventionsforum 2026 haben wir daher das Thema 'Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt gemeinsam schützen und stärken' gewählt."Hintergrund NPKDie Nationale Präventionskonferenz (NPK) wurde mit dem Mitte 2015 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention eingeführt. Ihre Aufgabe ist es, eine nationale Präventionsstrategie zu entwickeln und fortzuschreiben. Träger der NPK sind die gesetzliche Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung sowie die soziale Pflegeversicherung, vertreten durch ihre Spitzenorganisationen: GKV-Spitzenverband als Spitzenverband Bund der Kranken- und Pflegekassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie Deutsche Rentenversicherung Bund. Seit 2017 ist auch der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV-Verband) stimmberechtigtes NPK-Mitglied. Weitere Informationen zur NPK finden Sie unter www.npk-info.de im Internet.Pressekontakte:Claudia WidmaierGKV-SpitzenverbandTel. 030 206288-4201; presse@gkv-spitzenverband.deStefan BoltzDeutsche Gesetzliche UnfallversicherungTel. 030 13001-1410; presse@dguv.deDominik HeckPKV-VerbandTel. 030 204589-44; presse@pkv.deUna GroßmannDeutsche Rentenversicherung BundTel. 030 865-89178; pressestelle@drv-bund.deMartina Opfermann-KerstenSozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und GartenbauTel. 0561 785-16183; martina.opfermann-kersten@svlfg.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6215458