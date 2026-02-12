Anerkennung für lebenslange Verdienste und nachhaltige Führungsqualitäten im globalen Einzelhandels- und Konsumgüterökosystem.

In Zusammenarbeit mit Hamat unterstreicht das RLC Global Forum sein gemeinsames Engagement für langfristige Wertschöpfung und verantwortungsvolle Branchenführerschaft.

RIAD, Saudi-Arabien, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 3. Februar veranstaltete Hamat gemeinsam mit dem RLC Global Forum das RLC Honors Gala Dinner, bei dem hochrangige Führungspersönlichkeiten aus dem globalen Einzelhandel, der Luxusgüterbranche und der Konsumgüterindustrie zusammenkamen. Der Abend stand ganz im Zeichen herausragender Leistungen, visionärer Führung und nachhaltiger Wirkung.

Die RLC Honors finden im Rahmen des RLC Global Forum 2026 statt und würdigen Persönlichkeiten, deren Karrieren über Jahre hinweg Unternehmen, Branchen und Märkte maßgeblich geprägt und transformiert haben. Die Auszeichnungen gehen dabei über eine reine Erfolgsanerkennung hinaus. Sie spiegeln die Überzeugung des RLC wider, dass wahre Führung durch Beständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit definiert wird, auch in Zeiten des Wandels langfristige Relevanz und Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

Die RLC Honors 2026 wurden in einer exklusiven und zugleich intimen Atmosphäre in Riad in Zusammenarbeit mit Hamat, einem langjährigen Unterstützer des RLC Global Forum und seiner Community, verliehen. Das fortgesetzte Engagement von Hamat unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis zur langfristigen Wertschöpfung sowie zur nachhaltigen Weiterentwicklung des globalen Einzelhandels- und Konsumgütersektors.

Im Rahmen der diesjährigen Zeremonie wurden zwei herausragende Persönlichkeiten geehrt, deren Wirken den globalen wie auch den regionalen Einzelhandel nachhaltig geprägt hat.

Marco Bizzarri, ehemaliger CEO von Gucci und heute Unternehmer und Investor, wurde mit dem Lifetime Achievement Award für herausragende Leistungen im Luxuseinzelhandel ausgezeichnet. Bizzarri zählt zu den prägendsten Führungspersönlichkeiten des modernen Luxussegments. Unter seiner Leitung wurde Gucci zu einer globalen kulturellen Referenz und setzte Maßstäbe für kreative Führung und nachhaltigen Markenwert.

Ingie Chalhoub, Gründerin und Präsidentin der Etoile Group, wurde mit dem Lifetime Achievement Award für ihre Pionierarbeit im Bereich Frauen in Führungspositionen im Einzelhandel ausgezeichnet. Als visionäre Gestalterin des Luxuseinzelhandels im Nahen Osten spielte Chalhoub eine zentrale Rolle beim Aufbau eines leistungsfähigen Premium-Einzelhandelsökosystems in der Region und engagierte sich zugleich nachhaltig für weibliche Führung und Unternehmertum.

In seiner Ansprache betonte Panos Linardos, Vorsitzender des RLC Global Forum, die Bedeutung, Führungsqualitäten nicht nur punktuell, sondern über die gesamte berufliche Laufbahn hinweg zu würdigen - insbesondere im Hinblick auf Beständigkeit und nachhaltigen Einfluss. Vertreter der Unternehmensleitung von Hamat unterstrichen ergänzend die Relevanz von Plattformen, die globale Erkenntnisse mit regionaler Umsetzung verbinden, und bekräftigten damit die wachsende Rolle Saudi-Arabiens bei der Mitgestaltung des nächsten Kapitels des globalen Einzelhandels.

Gemeinsam bekräftigten RLC Global Forum und Hamat ihr übergeordnetes Ziel: nachhaltige Führungsqualitäten sichtbar zu machen, einen sinnstiftenden globalen Austausch zu fördern und aktiv zu einer widerstandsfähigeren, relevanteren und zukunftsorientierten Einzelhandelsbranche beizutragen.

Kontakt:

Sudarshan Singh

ssingh@hamat.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c15ee5-2a6a-47b1-b6ba-3adbc9ba299f