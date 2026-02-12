Die chinesische und japanische Version der Sisvel-Unternehmenswebsite sind jetzt online und bieten Nutzern in zwei der weltweit wichtigsten Technologiemärkte ein verbessertes Erlebnis. Dieser Schritt spiegelt auch die wachsende Rolle asiatischer Innovatoren und Implementierer in den Lizenzprogrammen von Sisvel wider.

Die lokalisierten Websites ermöglichen es mehr SEP-Lizenznehmern, in ihrer Muttersprache auf Informationen zum Patentpool und zu den Programmdetails zuzugreifen. Alle Versionen der Website werden kontinuierlich aktualisiert, um alle Neuigkeiten und Einblicke von Sisvel zu vermitteln.

"Sisvel ist tief in den Märkten verwurzelt, in denen wir tätig sind", sagt Giulia Dini, Executive Head of Brand bei Sisvel. "Unsere erweiterte Online-Präsenz in Asien, zu der auch die kürzlich erfolgte Einführung eines offiziellen WeChat-Kanals gehört, steht im Einklang mit unserer wachsenden physischen Präsenz in der Region. Wir freuen uns darauf, die globale Debatte über Patentlizenzen und Innovation voranzutreiben."

2025 ernannte Sisvel Führungskräfte für die Leitung seiner Aktivitäten in Japan und China. Das Unternehmen eröffnete außerdem eine Niederlassung in Shenzhen, seine erste auf dem chinesischen Festland.

Die neuen Websites sind hier zu finden:

Chinesisch: www.sisvel.cn

Japanisch: www.sisvel.jp

Über Sisvel

Sisvel ist von der Überzeugung getrieben, dass Zusammenarbeit, Einfallsreichtum und Effizienz wichtig sind, um die Bedürfnisse von Patentinhabern und denen, die Zugang zu ihren Technologien wünschen, miteinander zu verbinden. In einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Markt ist es unser Leitprinzip, mit der Entwicklung und Umsetzung flexibler, zugänglicher Kommerzialisierungslösungen gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

