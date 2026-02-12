249,5 Milliarden Euro - so hoch wird laut einer Studie auf Statista die Wertschöpfung im Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung im Jahr 2026 voraussichtlich ausfallen. Eine Zahl, die zeigt, welche strategische und wirtschaftliche Dimension dieser Sektor inzwischen erreicht hat. Satellitenkommunikation ist dabei kein Randthema mehr, sondern ein zentraler Baustein moderner Sicherheitsarchitektur. Gerade in geopolitisch angespannten Zeiten entscheidet sichere, mobile und unabhängige Datenübertragung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär