KWS berichtete über einen leicht verbesserten Q2, obwohl das Quartal saisonal weiterhin klein bleibt, da der Hauptbeitrag zu den Erträgen normalerweise im Q3 erfolgt. Der Umsatz im H1 lag insgesamt im Rahmen der Erwartungen, unterstützt durch betriebliche Verbesserungen sowie einmalige Erträge aus dem Verkauf von Lizenzen für Mais in Nordamerika und der Veräußertung von AgReliant. Das Segment Getreide blieb der Haupttreiber für die Erträge, während Zuckerrüben aufgrund reduzierter Anbauflächen schwächer abschnitten. Mais profitierte von den einmaligen Erträgen, und das Gemüsesegment verzeichnete aufgrund fortlaufender Investitionen in Forschung und Entwicklung weiterhin negative Ergebnisse. Das Unternehmen erwartet nun für das Geschäftsjahr 26 stabile vergleichbare Umsätze, nachdem zuvor ein Wachstum von etwa 3 % prognostiziert wurde, und bestätigte die EBITDA-Margenprognose von 19-21 %, was die weiterhin starke Fokussierung auf Kostendisziplin und Rentabilität widerspiegelt. Wir passen unsere Schätzungen an, bestätigen unsere BUY-Empfehlung und senken unser Kursziel leicht von 83,00 EUR auf 82,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa





© 2026 mwb research