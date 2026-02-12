Silber-Gigant vor Baustart: Vom Explorer zum Top-Produzenten in einem Weltklasse-Silberdistrikt

Anzeige / Werbung

Skalierbares Wachstum ab 2028: Die Transformation zum Produzenten schließt die aktuelle Bewertungsdiskrepanz und nutzt den Cashflow, um das enorme Blue-Sky-Potenzial des gesamten Distrikts organisch zu erschließen

Liebe Leserinnen und Leser,

stellen Sie sich ein einzelnes Silberprojekt vor, das das Potenzial hat, zum größten reinen Silberproduzenten an einem Standort weltweit zu werden. Nicht in ferner Zukunft - der Zeitplan ist ambitioniert und konkret: Erstes Silber bereits Ende 2027, eine Produktionsambition von 50 Millionen Unzen Silber-Äquivalent bis 2035. Diese Kombination aus Größe, klarer Roadmap und erfahrenem Management ist selten und macht den Kern der Geschichte von Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3) aus.

Vizslas Erfolgsfaktor Leadership: Experten-Team vereint jahrzehntelange Erfahrung im Bergbau-Sektor

Leadership ist nicht nur ein Wort in der Präsentation - bei Vizsla ist es das strategische Asset. Kurzportrait der Köpfe, die das Projekt vorantreiben:

Michael Conrad - Gründer & CEO, langjährige Erfahrung im Aufbau von Minengesellschaften.

- Gründer & CEO, langjährige Erfahrung im Aufbau von Minengesellschaften. Craig Perry - Chairman, eine Folge erfolgreicher Projekte (Skina, NextGen, ISO Energy).

- Chairman, eine Folge erfolgreicher Projekte (Skina, NextGen, ISO Energy). Simon Smerlick - COO, "Mine Builder" mit nunmehr fast 41 Baustellen weltweit; zuletzt maßgeblich an Las Chispas beteiligt - ein direktes Analogon.

- COO, "Mine Builder" mit nunmehr fast 41 Baustellen weltweit; zuletzt maßgeblich an Las Chispas beteiligt - ein direktes Analogon. Dr. Jesús Velador - Chefgeologe, ausgewiesener Experte für diese Lagerstättenarten.

- Chefgeologe, ausgewiesener Experte für diese Lagerstättenarten. Eduardo Luna - Lead Director mit starkem lokalem Netzwerk ("Mr. Mexico ").

Quelle Vizsla Silver

Infrastrukturelle Stärke: Standortvorteile und Marktzugang

Das Projekt liegt in Sinaloa, knapp eine Stunde von Mazatlán entfernt - eine Region mit fertiger Infrastruktur: Fernstraßen, Tiefwasserhafen, internationaler Flughafen und Stromleitung, die direkt über dem Mill-Standort verläuft. Diese Nähe zu Versorgungswegen und einem erfahrenen lokalen Arbeitsmarkt reduziert Bau- und Betriebsrisiken erheblich und beschleunigt die Umsetzungsfähigkeit.

Quelle Vizsla Silver

Feasibility-Highlights: Zahlen, die Aufmerksamkeit verdienen

Eine veröffentlichte Machbarkeitsstudie bildet die ökonomische Basis des Projekts. Obwohl die Modellpreise beim Studienschluss konservativ waren (Basis: 35 USD/oz Silber, 3.100 USD/oz Gold), zeigen die Kennzahlen eine starke Wirtschaftlichkeit:

NPV (Basisfall): 1,8 Mrd. USD

1,8 Mrd. USD IRR: 111%

111% Life-of-Mine zahlbares Silber: 162 Mio. Unzen (im aktuellen Minenplan - und das ist weniger als die Hälfte der globalen Ressource)

162 Mio. Unzen (im aktuellen Minenplan - und das ist weniger als die Hälfte der globalen Ressource) Jahres-Cashflow (nach Steuern, Jahr 1): > 1 Mrd. USD (bei heutigen Metallpreisen, Plangrundlage 2028)

> 1 Mrd. USD (bei heutigen Metallpreisen, Plangrundlage 2028) Payback: Extrem kurz - angekündigt mit rund 85 Tagen in aktuellen Preisumfeldern.

Wichtig: Die geplante Minenproduktion nutzt nur einen kleinen, gekennzeichneten Abschnitt der vorhandenen Ressource - viele Adern sind entlang der Streichrichtung und in die Tiefe offen und bieten echtes Upside-Potenzial.

Quelle Vizsla Silver

Bewertungslücke schließen: Vom Explorer zum Produzenten

Aus internen Modellen schätzt das Management den Net Asset Value konservativ > 5 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung lag zum Zeitpunkt der Präsentation bei rund 2 Mrd. USD. Das impliziert laut Unternehmenssicht ein Bewertungsdisparität, die sich mit dem Übergang vom Entwickler- zum Produzentenstatus schließen könnte - besonders, wenn Genehmigungen, Bau und Inbetriebnahme planmäßig laufen.

Quelle Vizsla Silver

Roadmap zur Produktion: Meilensteine bis zum ersten Silber

Der Zeitplan ist straff, aber plausibel:

Abschluss der finalen Genehmigungen: erwartet in Q2-Q3 2026 Bauphase: knapp 1,5 Jahre nach Genehmigung First Silver: Ende 2027

Parallel zu diesem Prozess läuft bereits ein voll genehmigter Teststollen - die künftige permanente Untertagseinfahrt - der es erlaubt, Entwicklung und einen anfänglichen Bulk-Tonnen-Stockpile frühzeitig zu erzeugen. Das reduziert Start-Up-Risiken und unterstützt einen schnellen Mill-Start.

Gigantisches-Potenzial: Auf dem Weg zum Milliarden-Unzen-Distrikt

Aktuell weist das Projekt rund 365 Mio. Unzen Silber-Äquivalent in den Ressourcen aus; historisch wurden etwa 100 Mio. Unzen produziert. Das Gebiet wird in die Liga der seltenen "Milliarden-Unzen-Distrikte" eingestuft - vergleichbar in der regionalen Geologie mit San Dimas (80 km nördlich, on-trend).

Die geplante Minenfläche im aktuellen Plan umfasst eine sehr kleine Zone (nur 5-6 km Kernstreichlänge), weniger als 10% der gesamten bekannten Streichlänge des Hauptprojekts. Anders gesagt: Die wirtschaftliche Grundlage ist konservativ angelegt - die Option auf organisches Wachstum besteht klar.

Der aktuelle Minenplan umfasst 162 Millionen zahlbare Unzen Silber über die initial geplante Minenlaufzeit von zehn Jahren. Zusätzlich existieren bereits definierte Ressourcen von mehr als 200 Millionen Unzen sowie eine historische Produktion von rund 100 Millionen Unzen. Zusammengenommen untermauert das die Aussicht, einen Distrikt mit potenziell über einer Milliarde Unzen Silberequivalent zu kontrollieren.

Quelle Vizsla Silver

Die Pipeline steht: Vier Säulen für langfristiges Wachstum

Vizsla verfolgt eine mehrgleisige Strategie, um aus Cashflow zusätzliche Projekte zu entwickeln:

Project No. 1 (Pánuco): Kernprojekt und geplanter Produzent.

Kernprojekt und geplanter Produzent. Santa Fe: Bereits produzierender Betrieb - potenzielles "Project No. 2" Bohrprogramme laufen, Ziel ist ein 43-101-Resource-Upgrade und Nutzung/Erweiterung der bestehenden Santa Fe-Mühle.

Bereits produzierender Betrieb - potenzielles "Project No. 2" Bohrprogramme laufen, Ziel ist ein 43-101-Resource-Upgrade und Nutzung/Erweiterung der bestehenden Santa Fe-Mühle. Santa Rica: Trendverlängerung zwischen Pánuco und Santa Fe; nahtlose Ergänzung.

Trendverlängerung zwischen Pánuco und Santa Fe; nahtlose Ergänzung. Ligara: Blue-Sky-Play mit historischem, kleinmaßstäbigen Abbau, aber ohne moderne Diamantbohrungen - attraktives Explorationsspiel mit großem Upside.

Strategische Zukäufe und Landkonsolidierungen (u. a. Deals mit Fresno und anderen mexikanischen Partnern) haben die Trendfläche vergrößert und lokale Unterstützung durch Beteiligung am Unternehmen gesichert - ein Plus für Permitting und Community-Alignment.

Langfristiges Ziel: Bis 2035 eine Jahresproduktion von 50 Millionen Unzen Silberäquivalent erreichen. Das verlangt zwar erhebliche Ausbau- und Explorationsarbeit - aber die Ressourcengrundlage scheint vorhanden.

Standortfaktoren: Geopolitische Risiken und lokales Umfeld

Keine Chance ohne Risiko: Vizsla nennt selbst die Bedeutung von Downside-Analysen. Die Feasibility wurde mit konservativen Metallpreisen gerechnet; das Projekt bleibt laut Sensitivitätsbetrachtung selbst bei deutlich niedrigeren Preisen ökonomisch attraktiv. Dennoch sollten Anleger folgende Punkte beobachten:

Genehmigungszeitplan: Verzögerungen bei Umwelt- oder Betriebsauflagen können Zeitplan und Kosten beeinflussen.

Bau- und Inbetriebnahmerisiko: Baukosten, Lieferketten und lokale logistische Herausforderungen können die Kapitalbedarfe verändern.

Metallpreis-Volatilität: Starke Schwankungen von Silber und Gold beeinflussen Cashflow und Bewertung.

Operatives Risiko im Ramp-up: Start- und Stabilitätsphase in Produktion ist kritisch für die frühe Cashflow-Generierung.

Gleichzeitig reduzieren einige strukturelle Faktoren diese Risiken: starke lokale Infrastruktur, erfahrenes Bauteam (COO mit Jahrzehnten an Mine-Builds) und ein bereits genehmigter Teststollen, der einen frühen Zugang zum Erz erlaubt.

Quelle Vizsla Silver

Der Investment-Case: Unterbewertung als Chance vor dem Produktionsstart

Aus Investment-Perspektive liest sich die Geschichte wie folgt: Ein großes, infrastrukturell gut angebundenes Silberprojekt mit einem erfahrenen Team bewegt sich auf den Produzentenstatus zu - und wird dadurch eine Bewertungsdiskrepanz schließen können. Wenn Permits planmäßig kommen und der Bau termingerecht verläuft, entsteht schon 2028 ein signifikanter, nachhaltiger Cashflow, der die Entwicklung weiterer Projekte (Santa Fe, Santa Rica, Ligara) aus eigener Kraft finanzieren könnte.

Kurz gesagt: Das Projekt ist nicht nur eine einzelne Mine, sondern der Kern eines Portfolios mit organischem Skalierungspotenzial. Wer früh dabei ist, partizipiert nicht nur an einem Minenprojekt, sondern an einer möglichen Distriktgeschichte.

Fazit - seltene Chance, aber kein Selbstläufer

Vizsla Silver präsentiert eine der klarsten, am besten dokumentierten Silver-Stories, die aktuell in Mexiko verfolgt werden: große Ressourcen, überzeugende Feasibility-Kennzahlen, ein straffer Zeitplan für First Silver und ein Team, das Projekte vom Konzept bis zur Produktion führt. Das Upside-Potenzial ist groß - die Risiken sind real, aber handhabbar, gerade weil viele infrastrukturelle und operative Voraussetzungen bereits erfüllt sind.

Für risikobereite Investoren und strategische Partner bietet dieses Profil die seltene Kombination von "scalable district potential" plus greifbarem kurzfristigem Value-Catalyst (Permitting → Bau → First Silver). Beobachten Sie die Genehmigungsfortschritte, das Bohrprogramm auf Santa Fe und erste Baumeilensteine - sie werden die entscheidenden Trigger für eine Neubewertung sein.

Ein großes Silberprojekt mit klarer Roadmap und erfahrenem Team - das Potenzial für einen bedeutenden Produzentenstatus ist vorhanden. Wer die Story versteht, sieht hier nicht nur eine Mine, sondern einen wachstumsfähigen Distriktplan mit realem Produktions- und Cashflow-Zeithorizont.

Warum jetzt in Vizsla Silver investieren?

Ein Investment in Vizsla Silver ist zum jetzigen Zeitpunkt vor allem eine Wette auf den erfolgreichen Übergang vom Junior-Explorer zum weltweit führenden Primärsilber-Produzenten. Die folgenden vier Säulen bilden das Rückgrat dieser These:

1. Außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit (Feasibility 2026)

Die aktuelle Machbarkeitsstudie zeigt Kennzahlen, die in der Branche ihresgleichen suchen. Bei einem konservativ gerechneten Silberpreis von $35,50/oz (der 2026 zeitweise weit übertroffen wurde) erzielt das Pánuco-Projekt einen Net Asset Value (NAV) von 1,8 Mrd. USD und eine interne Verzinsung (IRR) von beeindruckenden 111%. Besonders hervorzuheben ist die extrem kurze Amortisationszeit des Kapitals von nur etwa 7 Monaten nach Produktionsstart.

2. Massive Unterbewertung & Re-Rating-Potenzial

Trotz der starken Projektdaten handelt die Aktie Anfang 2026 immer noch mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem fairen Wert (ca. 0,5x bis 0,6x NAV). Vergleichbare Silber-Produzenten werden oft mit dem 1,5-fachen ihres NAV bewertet. Mit dem Erhalt der finalen Genehmigungen (erwartet Mitte 2026) und dem Bau der Mine bis Ende 2027 steht ein massives Re-Rating bevor, da das Projektrisiko ("De-Risking") kontinuierlich sinkt.

3. "Fully Funded" - Finanzielle Sicherheit

Im Gegensatz zu vielen anderen Entwicklern ist Vizsla für den Bau der Mine voll durchfinanziert. Mit einer Liquidität von über 450 Mio. USD (Stand Anfang 2026, inkl. Cash und Kreditfazilitäten) ist das Unternehmen unabhängig von volatilen Kapitalmärkten. Dies minimiert die Verwässerungsgefahr für Altaktionäre erheblich.

4. Distrikt-Potenzial: Erst 10% entdeckt

Pánuco ist kein gewöhnliches Projekt, sondern ein potenzieller Milliarden-Unzen-Distrikt. Da die aktuelle Minenplanung nur einen Bruchteil der bekannten Adern nutzt, bietet Vizsla eine "eingebaute" Wachstumsgarantie. Der künftige Cashflow ab 2028 kann direkt in die Exploration der restlichen 90% der Fläche fließen, ohne dass neues Kapital aufgenommen werden muss.

Vizsla Silver ( ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3) bietet Investoren einen Hebel auf den Silberpreis, abgesichert durch eine hochgradige Ressource und ein erstklassiges Management. Wer die Volatilität des Sektors und die spezifischen Risiken in Mexiko (Sicherheit/Permitting) managen kann, findet hier eines der hochwertigsten Silber-Assets des Jahrzehnts.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.vizslasilvercorp.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

