Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die US-Einzelhandelsumsätze phasenweise die Zinssenkungsspekulationen bezüglich der Fed angeheizt hatten, sorgte ein robuster und besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht gestern für Gegenwind, so die Analysten der Helaba.Dies habe die Rentennotierungen belastet und auch der Euro habe gegenüber dem US-Dollar wieder Terrain abgeben müssen. Für die Aktienmärkte sei die jüngste Entwicklung ein zweischneidiges Schwert. Wieder kleiner werdende konjunkturelle Sorgen seien den Gewinnperspektiven zuträglich, die schwindenden Zinshoffnungen aber würden die Bewertungsspielräume tendenziell einengen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
