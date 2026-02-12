© Foto: Caro | Bastian - picture allianceRekorderlöse, steigende Dividende und 1,3 Milliarden Euro Ausschüttung: Die Deutsche Börse trotzt schwacher Volatilität und hebt die Ziele weiter an.Die Deutsche Börse hat 2025 das erfolgreichste Geschäftsjahr ihrer Geschichte erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, stiegen die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis um 9 Prozent auf 5,189 Milliarden Euro. Trotz niedriger Volatilität und Gegenwind aus dem Zinsumfeld legte das operative Ergebnis deutlich zu. Das EBITDA ohne Treasury-Ergebnis kletterte um 14 Prozent auf 2,675 Milliarden Euro. Die operativen Kosten erhöhten sich lediglich um 3 Prozent auf 2,534 Milliarden Euro und wuchsen damit deutlich langsamer als die Erlöse. Unter dem Strich …Den vollständigen Artikel lesen
