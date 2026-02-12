Die etablierte Adtech-Führungskraft wird als RVP, EMEA Buyer Development, Buy-Side-Vertrieb und Account Management in der gesamten Region leiten

OpenX Technologies, Inc., eine der weltweit führenden Omnichannel-Supply-Side-Plattformen, gab heute die Ernennung von Natalie Fisher-Brown zur Regional Vice President, EMEA Buyer Development, bekannt. Fisher-Brown wird die Buy-Side-Vertriebs- und Account-Management-Organisationen von OpenX in der gesamten EMEA-Region leiten, weiterentwickeln und verwalten. Ihr Schwerpunkt wird dabei auf der Stärkung wichtiger strategischer Märkte und der Förderung des langfristigen Wachstums für Partner liegen.

In ihrer neuen Position wird Fisher-Brown die Entwicklung von Senior-Level-Beziehungen zwischen Agenturen und Marken überwachen. In enger Abstimmung mit etablierten und neuen Partnern wird sie strategische Kooperationen aufbauen, die verantwortungsvolle Innovationen und nachhaltiges Wachstum fördern. Die Ernennung von Fisher-Brown folgt auf die jüngsten Neueinstellungen in Frankreich und Deutschland und steht im Einklang mit den kontinuierlichen Investitionen von OpenX in die Marktexpansion. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen die Rolle der SSP weiter, um den Anforderungen von Käufern gerecht zu werden.

Überall in der EMEA-Region sehen sich Werbetreibende und Agenturen mit fragmentierten Lieferketten, höheren Erwartungen hinsichtlich Transparenz und Qualität sowie Nachhaltigkeitsanforderungen konfrontiert. Durch die Stärkung der regionalen Führungsposition investiert OpenX weiterhin in direkte Partnerschaften, Qualitätsstandards und zukunftsfähige Infrastruktur, damit EMEA auch in Zukunft ein wichtiger Motor für Innovation und Wachstum bleibt.

"Natalie ist eine ausgezeichnete Führungskraft mit einem tiefgreifenden Verständnis für die Entscheidungsfindung von Käufern und die Dynamik von Agenturen", kommentiert Joseph Worswick, Vice President, Buyer Development EMEA/APAC bei OpenX. "Im Zuge unserer weiteren Expansion in der Region wird Natalie mit ihrer Führungsstärke maßgeblich dazu beitragen, unsere Marktposition zu konsolidieren und die Rolle von OpenX als zuverlässiger und innovativer Werbepartner zu untermauern."

Fisher-Brown bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Medien, Werbung und Adtech mit. Sie war in leitenden Positionen bei Criteo, Yahoo und Verizon tätig und hat dort erfolgreiche Vertriebsteams in ganz Europa aufgebaut und erweitert. Zuvor war sie als Global Head of Sales bei WeTransfer tätig, wo sie die globale Geschäftsstrategie sowie Agentur- und Markenpartnerschaften leitete und dazu beitrug, die Plattform als Ziel für kreative und effektive Werbung zu positionieren.

"Ich freue mich sehr, in einer für unsere Branche so entscheidenden Phase zu OpenX zu wechseln", so Natalie Fisher-Brown, RVP, EMEA Buyer Development bei OpenX. "Diese Position bietet die Möglichkeit, in einem ambitionierten Unternehmen mit echtem Wachstumspotenzial tätig zu sein und eine Branche mitzugestalten, die auf Qualität, Vertrauen und Nachhaltigkeit basiert. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Teams und Partnern in der gesamten EMEA-Region, um strategischen Mehrwert für unsere Partner zu schaffen."

Über OpenX

OpenX ist eine unabhängige Omnichannel-Supply-Side-Plattform (SSP) und ein weltweiter Marktführer bei Supply-Side-Targeting, Transparenz und Nachhaltigkeit. Mit seinem zu 100 Cloud-basierten Tech-Stack ermöglicht OpenX Werbeschaltungen im CTV, in Apps, im mobilen Web sowie auf dem Desktop und bietet Publishern eine verbesserte Performance und dynamische, zukunftssichere Lösungen. OpenX blickt auf eine 15-jährige Erfolgsgeschichte bei programmatischen Innovationen zurück und ist ein direkter und zuverlässiger Partner der weltweit größten Publisher, der mit mehr als 130.000 Premium-Publisher-Domains und über 100.000 Werbetreibenden zusammenarbeitet. Als Pionier im Bereich Nachhaltigkeit war OpenX das erste Adtech-Unternehmen, das als CarbonNeutral zertifiziert und dessen Erreichen der SBTi Netto-Null-Ziele von unabhängigen Organisationen bestätigt wurde. Weitere Informationen unter www.openx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

