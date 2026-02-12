Erst am Montag kletterte die Cisco-Aktie auf ein neues Allzeithoch. Doch am Donnerstagmorgen ist der Netzwerkausrüster mit einem herben Kursverlust von -8% eines der Schlusslichter im US-Leitindex S&P 500. Was steckt hinter dem Kurseinbruch und wie sollten Anleger darauf reagieren? Die Erwartungen übertroffen Die Reaktion der Börse auf die Vorlage der Quartalszahlen von Cisco ist mal wieder einer dieser klassischen Fälle, bei denen ein Pferd das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de