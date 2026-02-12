Mit einem Crash von -18% ist die Adyen-Aktie am Donnerstagmorgen der ganz große Verlierer im EuroStoxx 50, durchbricht die Marke von 1.000 € nach unten und fällt auf ein neues 12-Monatstief. Was hat den gewaltigen Kurssturz ausgelöst und können Anleger hier nun Schnäppchen machen? Zu schwache Zahlen und Prognosen Auslöser des Kursbebens der Adyen-Aktie war die Vorstellung der Zahlen für das abgelaufene Jahr. 2025 stieg der Umsatz um 21% auf 2,36 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
