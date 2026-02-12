Die GO Focus Pro bietet 360-Grad-Sicht und vorausschauende Risikoerkennung - für mehr Sicherheit am Steuer

AACHEN, Germany, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berufskraftfahrer sehen sich aktuell zunehmendem Druck und steigenden Sicherheitsanforderungen ausgesetzt. Um sie gezielt zu entlasten und Fuhrparks dabei zu unterstützen, Risiken frühzeitig zu erkennen, hat Geotab heute im Rahmen der Geotab Connect 2026 die Erweiterung seiner GO Focus-Reihe um die neue GO Focus Pro Dashcam vorgestellt.

Die Markteinführung erfolgt angesichts der angespannten Lage in der Transportbranche: Laut einer Geotab-Studie sind 94 Prozent der deutschen Berufskraftfahrer überzeugt, dass die Risiken auf der Straße in den letzten fünf Jahren gestiegen sind, wobei arbeitsbedingter Stress als Hauptursache für sinkende Verkehrssicherheit identifiziert wird. Gleichzeitig hat eine weitere Untersuchung von Geotab ergeben, dass 99 Prozent der deutschen Fahrer die Vorteile von Video-Telematik erkennen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind also schon längst keine Option mehr, sondern ein Muss für jeden Betrieb. So kosten Verkehrsunfälle die europäische Wirtschaft mittlerweile geschätzt 180 Milliarden Euro jährlich, was etwa 2 Prozent des EU-BIP entspricht. Datengestützte Einblicke sind in diesem Umfeld unverzichtbar, um sowohl die wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen als auch die berufliche Integrität der Fahrer zu schützen.

Die GO Focus Pro kombiniert vollständige 360-Grad-Sicht mit KI-basiertem Coaching und Warnmeldungen direkt im Fahrzeug. Während schwere Unfälle oft gravierende menschliche und finanzielle Folgen haben, entstehen viele vermeidbare Schäden schon bei niedrigen Geschwindigkeiten, etwa beim Rückwärtsfahren oder Rangieren - häufig verursacht durch tote Winkel oder eingeschränkte Sicht. Durch die proaktive Erkennung von sowohl sicherheitskritischen als auch operativen Risiken hilft GO Focus Plus Pro, sowohl Unfälle als auch Stress am Steuer zu reduzieren und übergeordnete Geschäftsziele zu unterstützen.

"KI entfaltet ihr Potenzial am besten, wenn sie Risiken im Moment verhindert - nicht erst im Nachhinein", erklärt Claude Hochreutiner, Principal Video Program Manager bei Geotab. "GO Focus Pro liefert Echtzeitinformationen direkt ins Fahrerhaus, steigert die Wahrnehmung und das Vertrauen der Fahrer und ermöglicht Flotten ein proaktives Sicherheitsmanagement. Die Kombination aus einer 360-Grad-Sicht und hochpräziser KI hilft Unternehmen, ihre Fahrer zu schützen, operative Risiken zu reduzieren und die Straßen sicherer für alle zu machen."

GO Focus Pro: 360-Grad-Sicht

Die GO Focus Pro ist nahtlos in die MyGeotab-Plattform integriert und bietet Fuhrparks die derzeit umfassendste Video-Telematik-Lösung. Sie kombiniert Rundumsicht mit hochwertigen KI-Modellen und kontinuierlicher Datenverarbeitung.

Die wichtigsten Funktionen:

360-Grad-Sicht: Unterstützt bis zu fünf wetterfeste Zusatzkameras für vollständige Abdeckung von Fahrzeug, Fahrer, Ladung und Umgebung, inklusive Anhängern.

Unterstützt bis zu fünf wetterfeste Zusatzkameras für vollständige Abdeckung von Fahrzeug, Fahrer, Ladung und Umgebung, inklusive Anhängern. Vorausschauende KI-Sicherheitsfunktionen: Erkennt Rotlichtverstöße, warnt vor Frontalzusammenstößen und erkennt gefährdete Verkehrsteilnehmer in toten Winkeln mit Hilfe von KI in externen Kameras.

Erkennt Rotlichtverstöße, warnt vor Frontalzusammenstößen und erkennt gefährdete Verkehrsteilnehmer in toten Winkeln mit Hilfe von KI in externen Kameras. Fahrerbewertung: Ein automatisiertes Punktesystem hilft, wiederholte Verstöße und riskante Verhaltensmuster wie Handynutzung oder Müdigkeit zu identifizieren, für gezieltes Coaching und Anerkennung sicherer Fahrweisen.

Ein automatisiertes Punktesystem hilft, wiederholte Verstöße und riskante Verhaltensmuster wie Handynutzung oder Müdigkeit zu identifizieren, für gezieltes Coaching und Anerkennung sicherer Fahrweisen. Smart Sequence: Bietet eine hochauflösende, übersichtliche Darstellung der wichtigsten Flottenereignisse, reduziert unnötige Datenflut und senkt den Prüfaufwand.

Bietet eine hochauflösende, übersichtliche Darstellung der wichtigsten Flottenereignisse, reduziert unnötige Datenflut und senkt den Prüfaufwand. Automatisiertes Coaching & Schulungen: Echtzeit-Audiowarnungen im Fahrzeug ermöglichen sofortige Selbstkorrektur. Manager können Coaching-Sitzungen direkt über die Plattform zuweisen und nachverfolgen.

Echtzeit-Audiowarnungen im Fahrzeug ermöglichen sofortige Selbstkorrektur. Manager können Coaching-Sitzungen direkt über die Plattform zuweisen und nachverfolgen. KI-gesteuerte Fahrerzuordnung: Identifiziert den Fahrer automatisch über bestehende RFID-/NFC-Karten oder Gesichtserkennung - für einfacheres Management und höhere Datenpräzision.

Identifiziert den Fahrer automatisch über bestehende RFID-/NFC-Karten oder Gesichtserkennung - für einfacheres Management und höhere Datenpräzision. Zero-Latency-Backup-Monitor: Verzögerungsfreie Videoübertragung für präzises Rückwärtsfahren, Andocken, Manövrieren bei niedriger Geschwindigkeit und Übersicht über tote Winkel.

Verzögerungsfreie Videoübertragung für präzises Rückwärtsfahren, Andocken, Manövrieren bei niedriger Geschwindigkeit und Übersicht über tote Winkel. Keine systematische manuelle Prüfung: Im Gegensatz zu vielen Alternativlösungen setzt GO Focus Pro auf eine vollständig KI-gesteuerte Analyse ohne manuelle Überprüfung an entfernten Standorten.





Die Geotab GO Focus Pro - eine Video-Telematik-Lösung, konzipiert für mehr Fahrersicherheit

Mit Rundumsicht und vorausschauender KI verschafft GO Focus Pro Fuhrparks die nötige Transparenz und Intelligenz, um Fahrer, Fahrzeuge und die Umgebung zu schützen. Die Lösung beschleunigt damit nicht nur Unfallanalysen, sondern hilft auch, unbegründete Ansprüche abzuwehren. Zudem ermöglicht sie Fahrern, sich rechtzeitig zu korrigieren, bevor es zu schweren Zwischenfällen kommt. So werden Unfälle, Ausfallzeiten und Betriebskosten nachhaltig reduziert.

Die Geotab GO Focus-Serie

Die GO Focus Pro ergänzt die Geotab GO Focus-Serie von KI-Dashcams, zu der auch GO Focus, GO Focus Plus und eine Reihe kompatibler Zusatzkameras gehören. Das Portfolio bietet Flotten die Flexibilität, die passende Video-Telematik je nach Fahrzeugtyp, Anwendungsfall und Risikoprofil einzusetzen - alles innerhalb eines übersichtlichen und datenschutzfreundlichen Workflows.

Die GO Focus Pro wird im zweiten Quartal 2026 in Nordamerika und der EMEA-Region erhältlich sein. Die weltweite Markteinführung folgt im Anschluss.

Weitere Informationen zur Geotab GO Focus-Serie und zur GO Focus Pro finden Sie hier .

