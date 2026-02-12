Das neueste Update für die auf High-Speed getrimmten Router Fritzbox 5690 und Fritzbox 7690 verlangsamt bei vielen Geräten die Geschwindigkeit der Internetverbindung. Daran liegt die Drosselung - und das könnt ihr dagegen tun. Ende Januar 2026 stellte Fritz für seine Premium-Router Fritzbox 5690 und Fritzbox 7690 ein Update auf das Betriebssystem FritzOS 8.20 bereit. Damit ging unter anderem ein Feature namens Failsafe einher, mit dem ihr weitersurfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
