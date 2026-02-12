Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.02.2026 Kursziel: 17,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

H1-Zahlen durch signifikante Ausweitung der Top und Bottom Line geprägt



CEOTRONICS hat Ende Januar den Halbjahresbericht veröffentlicht und dabei, wie von uns im Comment vom 05. Januar erwartet, eine signifikante Umsatz- und Ergebnissteigerung ausgewiesen. Haupttreiber war die planmäßige Auslieferung des zweiten SmG-Loses, das maßgeblich zur hohen Dynamik im ersten Halbjahr beigetragen hat.



[Tabelle]



Operative Entwicklung trifft unsere Prognosen punktgenau: Der Umsatz i.H.v. 34,2 Mio. EUR war bereits im Vorfeld vorläufig kommuniziert worden, sodass sich hier keine Überraschungen ergaben. Auch ergebnisseitig lagen die Zahlen mit einem EBIT von 5,8 Mio. EUR und einem Nettoergebnis von 3,9 Mio. EUR exakt auf unseren Erwartungen. Dies entspricht jeweils einer Steigerung von mehr als 100% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die starke operative Hebelwirkung resultiert dabei v.a. aus einer hohen Kostendisziplin. Bei einem Umsatzanstieg von 61,6% erhöhte sich der Personalbestand lediglich um rund 7%, sodass die Kostenquoten für Vertrieb (-4,9PP yoy), Verwaltung (-1,0PP yoy) sowie F&E (-3,5PP yoy) spürbar sanken. Gleichzeitig konnte die Bruttomarge leicht ausgebaut werden, was typischerweise im Verlauf von Großprojekten eintritt, sobald Skaleneffekte greifen und Anlaufineffizienzen entfallen. Dank der starken Cash-Generierung (H1 FCF: 6,4 Mio. EUR) verfügt CEOTRONICS zum Halbjahr über einen positiven Nettocashbestand i.H.v. 2,3 Mio. EUR, was sich durch sinkende Zinsaufwendungen zusätzlich positiv im Nettoergebnis niederschlägt.



Mittelfristziel rückt näher - weitere Margenausweitung erwartet: Das Unternehmen bestätigt sein Mittelfristziel von 65 Mio. EUR Umsatz, ohne ein konkretes Zieljahr zu nennen. Wir erwarten das Überschreiten dieser Schwelle bereits im Geschäftsjahr 2026/27, getragen durch die Auslieferung des dritten SmG-Loses, das ab Herbst 2026 anlaufen soll. Laut CEO Thomas Günther ist für das Erreichen dieser Umsatzschwelle lediglich ein moderater Personalaufbau i.H.v. einer niedrig zweistelligen Anzahl an zusätzlichen Mitarbeitern notwendig (ca. +10% ggü. H1). Vor diesem Hintergrund rechnen wir im kommenden Geschäftsjahr mit einer weiteren Margenexpansion auf eine EBITMarge von rund 17,7%.



Fazit: CEOTRONICS liefert erneut starke Zahlen und bestätigt die operative Skalierbarkeit des Geschäftsmodells eindrucksvoll. Die Kombination aus hoher Visibilität durch den SmG-Rahmenvertrag, disziplinierter Kostenstruktur und steigender Marge stärkt die Equity Story nachhaltig. Das Mittelfristziel erscheint aus heutiger Sicht konservativ, sodass wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 17,00 EUR bestätigen.







