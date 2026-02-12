PolicenTransfer baut sein Führungsteam weiter aus. Philipp Knechtel hat zum Monatsanfang die Rolle des COO bei dem InsurTech übernommen. Er verstärkt damit die Geschäftsführung des Unternehmens, der auch Ex-Gothaer-Vertriebsvorstand Oliver Brüß und Gründer Maximilian Würz angehören. Die PolicenTransfer Versicherungslösungen GmbH hat erneut sein Führungsteam ausgebaut: Philipp Knechtel hat zum 01.02.2026 die Rolle des Chief Operating Officer (COO) übernommen. Erst im Oktober 2025 war der ehemalige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
