Burghausen (ots) -So macht Deutschland UrlaubNeue Marktforschung der größten Reisebürokooperation Europas, rtk, zeigt:- Meer schlägt Metropole- Abschalten wichtiger als Abenteuer- Reisebüros schaffen OrientierungWie verreisen die Deutschen wirklich, und was erwarten sie von ihrem Urlaub? Eine aktuelle, repräsentative Marktforschung im Auftrag der rtk (Raiffeisen-Tours-Kooperation), durchgeführt vom Marktforschungsinstitut mindline, liefert die Antworten. Die Ergebnisse zeichnen ein deutliches Bild: Deutschland reist am liebsten ans Meer - und vor allem mit einem Ziel vor Augen: abschalten, entspannen und neue Kraft tanken.Wenn es um die bevorzugten Urlaubsarten geht, zeigt sich eine klare Rangfolge: Mehr als die Hälfte der Deutschen entscheidet sich am liebsten für einen klassischen Strand- und Badeurlaub. Städtereisen folgen auf Platz zwei, dicht dahinter der Urlaub im Ferienhaus oder in der Ferienwohnung. Auch Fernreisen bleiben attraktiv und gehören für gut ein Viertel der Befragten zu den favorisierten Reiseformen. "Die Vielfalt der Urlaubsarten ist heute größer denn je", so Thomas Bösl (Foto), Geschäftsführer der rtk. "Umso wichtiger ist es, Reisende kompetent durch diese Angebotsvielfalt zu begleiten und genau den Urlaub zu finden, der zu den individuellen Wünschen passt."Was sich Deutsche vom Urlaub wünschenNoch klarer als bei den Urlaubsarten fallen die Ergebnisse bei den Reisemotiven aus: Sonne und Wärme stehen für die meisten Deutschen ganz oben auf der Wunschliste. Ebenso wichtig sind Entspannung sowie bewusst Ruhe zu haben und dem Alltagsstress zu entkommen. Erst danach folgen Motive wie Zeit für sich selbst oder für die Familie, neue Eindrücke zu sammeln oder die Natur zu erleben. "Urlaub ist für viele Menschen heute eine echte Kraftquelle", ordnet Bösl ein. "Die Sehnsucht nach Erholung, Ruhe und Sonne zieht sich durch alle Altersgruppen."Reisebüros als moderne UrlaubslotsenJe komplexer Wünsche und Angebote werden, desto wichtiger wird persönliche Beratung. Moderne Reisebüros übernehmen dabei die Rolle von Urlaubslotsen - sie hören zu, ordnen ein und finden aus der Vielzahl an Möglichkeiten genau die Reise, die wirklich passt. "Gerade weil es online scheinbar unendlich viele Optionen gibt, ist der Wunsch nach Orientierung groß", betont Bösl. "Unsere Reisebüropartner sind persönliche Reise-Experten, die Bedürfnisse übersetzen und aus Ideen echte Urlaubserlebnisse machen."Zur StudieDie Studie wurde vom Marktforschungsunternehmen mindline im November 2025 durchgeführt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland im Alter von 18-74 Jahren, die in den letzten drei Jahren eine Urlaubsreise ab fünf Tagen unternommen haben und selbst über ihren Urlaub entscheiden bzw. diese Entscheidung mit beeinflussen.Über die rtkAls größte Reisebürokooperation Europas umfasst die rtk Gruppe mit Hauptsitz in Burghausen derzeit rund 3.900 Reisebüros und bündelt einen Umsatz von knapp 6 Mrd. Euro. rtk (Raiffeisen-Tours-Kooperation) bietet ihren Partnern nicht nur professionelle und innovative Lösungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Technologie, sondern auch den Vorteil eines flächendeckenden Netzwerks.Pressekontakt:RedaktionskontaktDr. Thomas Daubenbüchelc/o DZ-CON GmbH+49 (0)170 6323891thomas.daubenbuechel@dz-con.deOriginal-Content von: rtk international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179974/6215533