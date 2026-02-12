"Der Aktionärsbrief"

Mercedes-Benz setzt für 2026 im Pkw-Geschäft sehr vorsichtige Ziele. Die bereinigte EBIT-Marge soll 3 % bis 5 % erreichen nach 5,0 % im Vorjahr und unter dem Analystenkonsens von 5,8 % für 2026. Umsatz und Pkw-Absatz sollen etwa auf 2025er Niveau bleiben, das EBIT soll aber wegen Kostensenkungen und wegfallender Einmalkosten deutlich steigen. Der freie Mittelzufluss im Industriegeschäft soll dennoch leicht sinken, nachdem er 2025 von 9,2 auf 5,4 Mrd. € gefallen war, weil Abfindungen belasten.2025 drückten US-Zölle von rund 1,0 Mrd. €, ein schwacher US-Dollar mit 1,5 Mrd. € Gegenwind in der Pkw-Sparte und ein sinkender Durchschnittspreis auf 68.100 € die Profitabilität. Der Konzernumsatz fiel 9,2 % auf 132,2 Mrd. €, das Konzernergebnis wurde fast halbiert auf 5,3 Mrd. €, die Dividende soll auf 3,50 € sinken.Die Analystenreaktionen sind überwiegend kritisch. Bernstein bleibt bei Market-Perform mit Kursziel 66 € und nennt das bereinigte EBIT 29 % unter Konsens. RBC bleibt bei Sector Perform mit Kursziel 57 € und erwartet kurzfristigen Druck. JPMorgan bleibt bei Overweight mit Kursziel 70 € und verweist auf starken Free Cashflow als Stütze für Dividende und Aktienrückkauf.Bis auf weiteres dürfte die Aktie keine relative Stärke zum Gesamtmarkt aufbauen können.Oliver Kantimm, Redaktion