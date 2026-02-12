Phosphat-Mine startklar - Jetzt fehlt nur noch die Genehmigung

Anzeige / Werbung

Aguia Resources hat zentrale Fortschritte bei seinem Phosphatprojekt erzielt. Die Mine Tres Estradas ist baulich vollständig fertiggestellt und wartet nur noch auf die formale Bergbauverordnung sowie die endgültige Betriebsgenehmigung. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Bohrarbeiten am nahegelegenen Projekt Passo Feio abgeschlossen und hohe Phosphatgehalte gemeldet. Nach Angaben des Managements rücke damit der Übergang vom Explorationsunternehmen zum Produzenten deutlich näher.

Tres Estradas vor Produktionsbeginn

Das Management teilte mit, dass sämtliche Bauarbeiten am Standort Tres Estradas abgeschlossen seien. Dazu gehörten Entwässerungssysteme, interne Straßen, Stromversorgung, Büroinfrastruktur sowie die Vorbereitung der Haldenflächen. Auch das Sicherheitssystem sei installiert und bereits in Betrieb.



Die zuständige Umweltbehörde FEPAM habe ihre Inspektion erfolgreich abgeschlossen. Nun stehe noch die Unterzeichnung der Bergbauverordnung durch das Energieministerium aus. Erst danach könne FEPAM die Betriebslizenz offiziell erteilen. Nach Angaben des Unternehmens werde die Genehmigung im März oder Anfang April erwartet. Der Produktionsstart hänge somit vor allem von den letzten administrativen Schritten ab.