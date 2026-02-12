Anzeige
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
WKN: A1C58J | ISIN: AU000000AGR4
12.02.26
12.02.2026 11:25 Uhr
Phosphat-Mine startklar - Jetzt fehlt nur noch die Genehmigung

Aguia Resources hat zentrale Fortschritte bei seinem Phosphatprojekt erzielt. Die Mine Tres Estradas ist baulich vollständig fertiggestellt und wartet nur noch auf die formale Bergbauverordnung sowie die endgültige Betriebsgenehmigung. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Bohrarbeiten am nahegelegenen Projekt Passo Feio abgeschlossen und hohe Phosphatgehalte gemeldet. Nach Angaben des Managements rücke damit der Übergang vom Explorationsunternehmen zum Produzenten deutlich näher.

Aguia Resources hat zentrale Fortschritte bei seinem Phosphatprojekt erzielt. Die Mine Tres Estradas ist baulich vollständig fertiggestellt und wartet nur noch auf die formale Bergbauverordnung sowie die endgültige Betriebsgenehmigung. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Bohrarbeiten am nahegelegenen Projekt Passo Feio abgeschlossen und hohe Phosphatgehalte gemeldet. Nach Angaben des Managements rücke damit der Übergang vom Explorationsunternehmen zum Produzenten deutlich näher.

Tres Estradas vor Produktionsbeginn

Das Management teilte mit, dass sämtliche Bauarbeiten am Standort Tres Estradas abgeschlossen seien. Dazu gehörten Entwässerungssysteme, interne Straßen, Stromversorgung, Büroinfrastruktur sowie die Vorbereitung der Haldenflächen. Auch das Sicherheitssystem sei installiert und bereits in Betrieb.

Die zuständige Umweltbehörde FEPAM habe ihre Inspektion erfolgreich abgeschlossen. Nun stehe noch die Unterzeichnung der Bergbauverordnung durch das Energieministerium aus. Erst danach könne FEPAM die Betriebslizenz offiziell erteilen. Nach Angaben des Unternehmens werde die Genehmigung im März oder Anfang April erwartet. Der Produktionsstart hänge somit vor allem von den letzten administrativen Schritten ab.

Phosphat-Verarbeitungsanlage mit Zufahrtsstraße und gesichertem Betriebsgelände.

Aufbereitungsanlage technisch weit fortgeschritten

Auch bei der Verarbeitungsanlage meldete das Unternehmen substanzielle Fortschritte. Die Zufahrtsarbeiten seien abgeschlossen und das Gelände vollständig eingezäunt. Sämtliche Hauptkomponenten seien beschafft, die letzten Anlagenteile befänden sich in der Endfertigung und sollten im Februar und März installiert werden.

Der Niederspannungs-Hauptverteiler QGBT, kurz für "Quadro Geral de Baixa Tensão", sei zu rund 75% fertiggestellt. Die Modernisierung der Gasreinigungsanlage liege bei etwa 60%. Der Drehrohrofen, der das Phosphatgestein trocknet, sei vollständig ausgerüstet und einsatzbereit. Nach Darstellung des Unternehmens könne der Betrieb unmittelbar nach Erhalt der Lizenz aufgenommen werden.

Installierte Strommasten und Zufahrtsstraße an Phosphat-Verarbeitungsanlage.

Passo Feio mit hohen Phosphatgehalten

Parallel zur Fertigstellung von Tres Estradas treibt Aguia die Exploration weiterer Vorkommen voran. Im Fokus steht das Projekt Passo Feio, das 11 bis 15 Kilometer von der gepachteten Verarbeitungsanlage entfernt liegt. Die seit Ende 2024 laufenden Bohrarbeiten seien abgeschlossen. Eine Mineral Resource Estimate, also eine formale Ressourcenschätzung, solle zur Jahresmitte veröffentlicht werden.

Erste Ergebnisse aus Schneckenbohrungen hätten Phosphatgehalte von bis zu 18,49% P2O5 ergeben. Der Durchschnittswert liege bei 5,03% P2O5 (P2O5 bezeichnet Phosphorpentoxid und dient als Maßstab für den wirtschaftlichen Wert einer Phosphatlagerstätte).

Das Management erklärte, dass Passo Feio in Größe und Qualität mit Tres Estradas vergleichbar sein könne. Tres Estradas verfügt über eine JORC-konforme Ressource mit 83 Millionen Tonnen in der Kategorie Measured und Indicated mit einem Durchschnittsgehalt von 4,11% P2O5 sowie zusätzlichen 21,8 Millionen Tonnen in der Kategorie Inferred mit 3,6% P2O5. Der JORC-Standard definiert internationale Richtlinien für die transparente Veröffentlichung von Rohstoffressourcen.

Stabiles Marktumfeld für Düngemittel

Das Unternehmen verwies zudem auf ein weiterhin starkes Marktumfeld für Phosphat. Hohe Schwefelpreise und chinesische Exportbeschränkungen würden das globale Angebot verknappen. Managing Director Timothy Hosking erklärte, die Marktbedingungen entwickelten sich weiterhin positiv. Gleichzeitig würden Exploration und agronomische Tests zur Erweiterung der Ressourcenbasis beitragen. Die Konzentration auf zwei Konzessionen im Umkreis von 15 Kilometern zur Verarbeitungsanlage solle die Logistikkosten um mehr als 60% senken. Zudem werde langfristig geprüft, bis 2028 eine zweite eigenständige Anlage am Standort Tres Estradas zu errichten.

Nach Darstellung des Managements stehe Aguia kurz vor dem Produktionsbeginn in Tres Estradas, sofern die ausstehenden Genehmigungen wie erwartet erteilt würden. Die anstehende Ressourcenschätzung für Passo Feio könne zusätzliche Klarheit über das langfristige Wachstumspotenzial liefern.

AU000000AGR4

