TORONTO, ON - 12. Februar 2026 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FRA: DMJ) ("dynaCERT" oder das "Unternehmen"), ein globales Cleantech-Unternehmen, das auf Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen spezialisiert ist, stellt ein Betriebsupdate hinsichtlich seiner strategischen Schwerpunkte und Umsetzungsprioritäten für 2026 bereit.

Das Management bestätigte, dass das Unternehmen seinen kommerziellen Fokus auf vorrangige Regionen und Endverbrauchermärkte verstärkt hat, auf denen seine HydraGEN-Technologie einen messbaren wirtschaftlichen und ökologischen Mehrwert bietet. Diese umfassen:

- Schwerlast-Straßentransporte

- Offroad-Bergbau und -Bauwesen

- Öl und Gas

- Stationäre Stromerzeugung

Diese Sektoren sind von einem hohen Dieselverbrauch und einem steigenden Druck zur Emissionsreduzierung geprägt, was die wirtschaftlichen Argumente für eine Einführung stärkt.

Geschäftsumfeld

Im Lkw-Sektor arbeitet das Unternehmen weiterhin aktiv mit Flottenbetreibern in unterschiedlichen Ländern zusammen. Das Interesse an Lösungen zur Emissionsreduktion ist zwar nach wie vor groß, doch es dauert länger als erwartet, bis aus Gesprächen konkrete kommerzielle Vereinbarungen werden.

Das Management führt die verlängerten Zeitpläne in erster Linie auf das allgemeine Branchenumfeld zurück, einschließlich der Kapitalzuteilungsdisziplin der Flottenbetreiber, Margendruck, längerer interner Validierungs- und Beschaffungszyklen sowie im Wandel begriffener regulatorischer Rahmenbedingungen und Strukturen in Zusammenhang mit Emissionszertifikaten.

Das Unternehmen stellt fest, dass diese Dynamik die Einführungszyklen sauberer Technologien in der gesamten Branche beeinflusst.

Fertigungsbereitschaft

dynaCERT bestätigt, dass die Produktionskapazität zurzeit kein einschränkender Faktor ist. Das Unternehmen behält sich die Möglichkeit vor, die Produktion entsprechend der bestätigten kommerziellen Nachfrage zu skalieren, und bewertet weiterhin die Betriebsbereitschaft, um zukünftige Auslieferungen in größerem Umfang zu unterstützen. Das Management ist davon überzeugt, dass die aktuellen Faktoren für das Tempo in erster Linie mit dem kommerziellen Timing und weniger mit der Produktionskapazität zusammenhängen.

Strategie für Emissionszertifikate

Die Monetarisierung von Emissionszertifikaten ist nach wie vor eine wesentliche Komponente der langfristigen Strategie von dynaCERT. Die Fortschritte in diesem Bereich wurden durch im Wandel begriffene Verifizierungsstandards, komplexe Rechtsvorschriften und verlängerte Genehmigungszeiträume auf den globalen CO2-Märkten beeinträchtigt.

Als Reaktion darauf hat das Unternehmen seinen Ansatz verfeinert und richtet sein Hauptaugenmerk nun auf ausgewählte, zuverlässigere Wege, die durch validierte Betriebsdaten und die Abstimmung von Vorschriften gestützt werden. dynaCERT setzt die Weiterentwicklung seiner Telematikplattform HydraLytica fort, um die Messung, Berichterstattung und Verifizierung (MRV) von Emissionsreduktionen zu unterstützen, die die Grundlage für die Teilnahme an geltenden Emissionshandelsrahmen bilden.

Prioritäten für die Umsetzung im Jahr 2026

Im Laufe des Jahres 2026 werden die Prioritäten des Managements Folgendes beinhalten:

- Vorantreiben vertraglich vereinbarter Implementierungen in vorrangigen Regionen und Branchen

- Umwandlung aktiver Geschäftsverhandlungen in strukturierte Abkommen

- Ausrichtung von Emissionsinitiativen auf verifizierte Betriebsdaten

- Aufrechterhaltung einer disziplinierten betrieblichen Umsetzung

- Verbesserung der proaktiven Kommunikation mit Aktionären

Das Management ist weiterhin bestrebt, die Transparenz und Häufigkeit der Aktionärsupdates durch geeignete Offenlegungskanäle, Investorenforen, die Teilnahme am IIF (IIF - dynaCERT Inc. - President Bernd Kruper) und die Teilnahme an Branchenveranstaltungen zu verbessern.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie seine eigene HydraLytica-Telematik. HydraLytica ist eine Plattform für die Erfassung von Daten zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung der Treibhausgas- (THG)-Emissionen - die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen. Die Methodik von dynaCERT wurde außerdem von Verra zertifiziert, was in Zukunft den Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate ermöglicht.

Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft produziert die patentierte Technologie von dynaCERT Wasserstoff und reinen Sauerstoff auf Abruf durch ein eigenes Elektrolysesystem. Diese Gase werden über den Frischlufteinlass des Motors zugeführt, um die Verbrennung zu verbessern, was nachweislich die CO2-Emissionen reduziert, und die Kraftstoffeffizienz verbessert. Das Unternehmen hat beträchtliche Summen in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über eigene Produktionsanlagen. Die Technologie von dynaCERT wurde für eine Vielzahl von Dieselmotoren konzipiert, die in Straßenfahrzeugen, Kühlaufliegern, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, in Offroad-Baumaschinen und Hafenumschlaganlagen sowie in stationären Generatoren eingesetzt werden.

Website: www.dynaCERT.com

HINWEIS FÜR DEN LESER

Diese Pressemitteilung von dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von dynaCERT oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Kapitalkosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Boards

Murray James Payne, CEO & Chairman

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & Chairman

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 DW 2

mailto:jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 DW 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82975Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82975&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26780A1084Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.