Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Stadt Mainz beim klimafreundlichen Umbau ihres Fuhrparks. Dabei geht es um zehn Kolonnenwagen und sechs Abfallsammelfahrzeuge mit Elektroantrieb, die Dieselfahrzeuge aus dem Bestand ersetzen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Klimaschutzministeriums flossen rund 4,6 Millionen Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in die insgesamt 16 neuen Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb.
