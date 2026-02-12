4.702 Elektro-Pkw wurden im Januar in Österreich neu zugelassen. Das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und entspricht einem BEV-Neuzulassungsanteil von 20,5 Prozent. Damit liegt der E-Auto-Anteil zwar leicht unter den 21,3 Prozent aus dem Gesamtjahr 2025, aber deutlich über dem, was Statistik Austria für den Januar 2025 ermittelt hatte. Denn damals haben 3.823 E-Autos bei 20.454 Neuzulassungen noch 18,7 Prozent Marktanteil ausgemacht. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
