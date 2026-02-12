Ein defensiver Dividendentitel? Von wegen! Hinter der ruhigen Fassade dieses Energieversorgers entsteht derzeit eine neue Ertragsdynamik. Während Rechenzentren und KI-Anwendungen den Strombedarf spürbar nach oben treiben, profitiert der Konzern direkt von diesem strukturellen Rückenwind. Das Geschäftsmodell liefert planbare Einnahmen und stabile Cashflows, die langfristig gut abgesichert sind.Fundamental überzeugt das Unternehmen mit hoher Planungssicherheit bis 2030. Milliardeninvestitionen fließen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär