Der KI-Ausbau heizt den Speicher-Markt an. Samsung bringt HBM4 in Stellung und will im Duell mit SK Hynix und Micron verlorenen Boden gutmachen.Samsung Electronics hat mit der Auslieferung seiner bislang fortschrittlichsten HBM4-Speicherchips begonnen und das früher als erwartet. Das teilte der südkoreanische Konzern am Donnerstag mit, wie Reuters berichtete. Die Chips gehen an namentlich nicht genannte Kunden. Samsung will damit im Rennen um zentrale Komponenten für die KI-Beschleuniger von Nvidia Boden gutmachen. Der weltweite Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz treibt die Nachfrage nach Hochleistungsspeichern massiv an. HBM-Chips versorgen KI-Beschleuniger mit großen …
