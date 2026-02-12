FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Yara von 451 auf 484 norwegischen Kronen angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem guten Lauf seit seiner Kaufempfehlung sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken beim Hersteller von Stickstoffdünger nun ausgeglichener, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung. Grundsätzlich mag er jedoch die beim Kapitalmarkttag ausgegebene Strategie./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NO0010208051
