Fielmann-Gruppe erreicht und übertrifft Ziele der Vision 2025



12.02.2026 / 12:00 CET/CEST

Vorläufige Zahlen:

Fielmann-Gruppe erreicht und übertrifft Ziele der Vision 2025 Kundenorientierte Philosophie führt zu konstant hoher Kundenzufriedenheit von rund 90 %

Vision 2025 führt zu +1 Mrd. € zusätzlichem Umsatz und nahezu +200 Mio. € bereinigtem EBITDA im Vergleich zu 2018

Fokus auf Profitabilität zahlt sich aus: Bereinigte EBITDA-Marge von 25 % in Europa und 24 % auf Gruppen-Ebene

Profitabilität von Fielmann USA steigt 2025 deutlich auf eine bereinigte EBITDA-Marge von 16,2 % (2024: 9,9 %). Profitables Wachstum in allen Regionen

Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen setzte die Fielmann-Gruppe ihren profitablen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 fort, erzielte einen Konzernumsatz von 2,435 Mrd. € - ein Plus von 7,4 % gegenüber dem Vorjahr (2,267 Mrd. €). Etwa die Hälfte davon - rund 4 % - entfällt auf organisches Wachstum. In Deutschland steigerte das Familienunternehmen trotz schwacher Konsumstimmung seinen Umsatz um +4 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2024. Die Schweiz und Österreich verbesserten ihren Umsatz um jeweils +6 % im Vergleich zum Vorjahr. Spanien erreichte +10 % Wachstum. Andere europäische Märkte entwickelten sich ebenso erfreulich, getragen von zweistelligem Wachstum in Polen und Tschechien. Fielmann USA erzielte einen Umsatz von 312 Mio. $, was einem Anstieg von 46 % entspricht (GJ 2024: 213 Mio. $).



Deutlich verbessertes Ergebnis, Dividende steigt entsprechend

Mit Vollendung der Vision 2025 weist die Fielmann-Gruppe abermals ein starkes Margenprofil auf: Das bereinigte EBITDA auf Gruppenebene stieg auf 581 Mio. €, was zu einer deutlich erhöhten Marge von 23,8 % führte (GJ 2024: 21,7 %). In Europa verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge um +2,0 Prozentpunkte auf 24,8 % (GJ 2024: 22,8 %). Die Marge in den USA erreichte im Gesamtjahr 16,2 % (+6,3 Prozentpunkte; GJ 2024: 9,9 %). Der Anstieg des operativen Ergebnisses der Gruppe führte zu einer sehr positiven Entwicklung des bereinigten Vorsteuerergebnisses (EBT) und des Jahresüberschusses in allen Märkten. Das bereinigte EBT stieg um 30,1 % auf 313 Mio. €. Die bereinigte EBT-Marge verbesserte sich auf 12,8 % (+2,2 Prozentpunkte; GJ 2024: 10,6 %). Der Jahresüberschuss der Gruppe erreichte mit 205 Mio. € einen neuen Rekordwert für das Familienunternehmen. Im Einklang mit der aktionärsfreundlichen Politik der Vorjahre haben Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine erhöhte Dividende von 1,40 € je Aktie (Vorjahr: 1,15 €; +21,7%) vorzuschlagen. Dies spiegelt die starke Leistung der Gruppe im Geschäftsjahr2025 sowie den erfolgreichen Abschluss der Vision 2025 wider.



Vision 2025 erfolgreich vollendet

Die Fielmann-Gruppe schließt ihre Vision 2025 mit konstant hohen Kundenzufriedenheitswerten von rund 90 % ab. Sie steigerte ihren Umsatz seit 2018 um knapp 1 Mrd. € und übertraf damit das ursprüngliche Ziel beinahe um das Doppelte. Im selben Zeitraum verbesserte das Familienunternehmen seine Profitabilität um nahezu 200 Mio. € (bereinigtes EBITDA) - rund 50 % mehr als ursprünglich geplant. Seit 2018 hat sich der internationale Umsatz mehr als verdreifacht, erreichte im Geschäftsjahr 2025 nahezu 1 Mrd. €. Heute zählt die Fielmann-Gruppe zu den weltweit führenden Versorgern im Bereich Augenoptik und Augenvorsorge. "Als wir 2019 unsere Vision 2025 verkündet haben, waren weder die Covid-Pandemie noch der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft absehbar. Trotz dieser Herausforderungen haben wir unsere ursprünglichen Ziele übertroffen. Dies verdanken wir unseren 30 Mio. aktiven Kundinnen und Kunden. Und wir verdanken es der herausragenden Leistung und dem unermüdlichen Engagement unserer 24.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit", sagt Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe. "Unsere Teams sind es, die Tag für Tag unsere kundenorientierte Philosophie mit Leben füllen. Bei uns erhalten Kunden geprüfte Qualität und herausragenden Service zum besten Preis."



Ausblick

Auf dem starken Fundament der Vision 2025 ist die Fielmann-Gruppe hervorragend aufgestellt, sie wird das organische Wachstum mit der Vision 2035 deutlich beschleunigen. Unser detaillierter Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 wird am 30. April 2026 im Rahmen unseres Geschäftsberichts veröffentlicht. Hamburg, 12. Februar 2026 Fielmann Group AG Der Vorstand ÜBER DIE FIELMANN-GRUPPE

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 30 Mio. Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und rund 1.300 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit mehr als 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben. WEITERE INFORMATIONEN Katrin Carstens

Leiterin Kommunikation & PR

presse@fielmann.com

Telefon +49 40 270 76-5907 Nils Scharwächter

Leiter Investor Relations

investorrelations@fielmann.com

Telefon +49 172 4250348





