Dieser ehemalige Highflyer-Wert, der aktuell im SDAX notiert, ist am Donnerstag zweistellig abgestürzt. Diese schlechten Nachrichten sorgen für den Abverkauf, und so geht es jetzt mit den Papieren weiter. Die Aktien von Hellofresh rutschen am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 und einem signalisierten schwierigen Start ins neue Jahr wieder auf ihr Rekordtief von 2024 bei 4,422 Euro zu. Die Papiere des Kochboxenanbieters verloren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE