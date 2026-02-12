Die vorläufigen Ergebnisse von HelloFresh für das Geschäftsjahr 2025 zeigen eine Verbesserung der Profitabilität, jedoch weiterhin eine schwache Umsatzdynamik. Der Nettoumsatz betrug 6,76 Mrd. EUR (-9 % cc) und das bereinigte EBITDA lag bei 423 Mio. EUR, was im weitgehend mit den Erwartungen lag. Die Margen für Kochboxen erholten sich auf 13,5 % aufgrund von Kostendisziplin. Im vierten Quartal sanken die Umsätze jedoch um 14-15 % im Vergleich zum Vorjahr, und die Nachfragetrends bleiben gedämpft, insbesondere im Bereich der Fertiggerichte. Das Management deutete Reinvestitionen für 2026 an und gab den Rückzug aus Italien und Spanien bekannt, während der Handelsmonat Januar Belastungen durch Wetter zeigte. Wir senken unser Kursziel von 10,00 EUR auf 7,00 EUR, bedingt durch eine schwächere Entwicklung der Umsätze, eine flachere Margenventwicklung und eine höhere Volatilität (Beta) widerspiegelt, während wir unsere Kaufempfehlung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hellofresh-se





