Die Q1-Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2026 von Siemens Energy (SE) sind beeindruckend. Obwohl die Umsätze in Höhe von 9,7 Milliarden Euro (+13% im Jahresvergleich auf vergleichbarer Basis) um 2% hinter den Konsensschätzungen zurückblieben, überraschte das Unternehmen positiv beim Auftragseingang, der um bemerkenswerte 34% im Jahresvergleich auf einen Rekordwert von 17,6 Milliarden Euro anstieg (Book-to-Bill-Verhältnis bei soliden 1,82x). Die Auftragseingänge übertrafen die Markterwartungen um deutliche 22%, was bestätigt, dass der positive Umsatzmomentum wahrscheinlich auch im restlichen Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus anhalten wird. Eine verbesserte Auftragsausführung, eine vorteilhafte Mischung und höhere Volumina erhöhten die Gewinnmargen vor Sonderposten (ex-SI) um 6,6 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 12,0%, was zu einem Anstieg der absoluten Zahl um 141% im Jahresvergleich auf 1,16 Milliarden Euro führte und den Konsens um 19% übertraf. Das Management ließ die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unverändert - ein Umsatzwachstum von 11%-13% im Jahresvergleich auf vergleichbarer Basis und eine Gewinnmarge ex-SI von 9%-11% -, was angesichts der starken Ergebnisse im ersten Quartal als konservativ erscheint. Wir erhöhen unsere Schätzungen, um die soliden Auftragseingänge, die starke Nachfrage in den AI-Datencentern und die verbesserte Gewinnsichtbarkeit widerzuspiegeln. Unser Zielpreis steigt auf 86,00 Euro (alt: 75,00 Euro). Dies führt weiterhin zu einer SELL-Einstufung, angesichts der hoch bewerteten Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-energy-ag





© 2026 mwb research