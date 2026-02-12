Verbio hat starke Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt gegeben und damit die Dynamik aus dem ersten Quartal weiter ausgebaut. Die Einnahmen und das EBITDA lagen über unseren Erwartungen, was vor allem auf höhere Volumina bei Bioethanol und Biomethan sowie auf sich erholende THG-Quotenpreise zurückzuführen ist. Der Bereich Bioethanol/Biomethan führte die Performance an und verzeichnete auf EBITDA-Ebene positive Ergebnisse, während Biodiesel aufgrund regulatorischer Anpassungen in Kanada und höherer Rohstoffkosten in Europa unter Druck geriet. Angesichts der positiven Entwicklung im zweiten Quartal zeigt sich das Unternehmen optimistisch und hebt die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an die obere Grenze des vorherigen Rahmens. Operationale Verbesserungen in Nordamerika sowie regulatorische Klarheit in Europa (RED-III) und den USA (45Z/E15) unterstützen ein nachhaltiges Umsatzwachstum und eine Margenausweitung. Wir erhöhen erneut unsere Schätzungen, bestätigen unser "Kaufen"-Rating und erhöhen das Kursziel auf 32,00 EUR (von 28,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/verbio-se





