Seit Wochen hören wir dieselbe Prognose: "Das dicke Ende kommt noch." Und jedes Mal, wenn der Markt zwei Prozent fällt, wird sie wieder hervorgeholt wie ein gut gelagerter Rotwein. Nur - wir fragen uns inzwischen, ob die Flasche nicht längst leer ist. Wir beobachten Orderbücher, Volumina, Sentiment-Daten. Was wir nicht mehr sehen, ist echte Panik. Kein Ausverkauf um jeden Preis. Keine 20-Prozent-Tage mit explodierenden Umsätzen. Stattdessen dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
