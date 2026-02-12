© Foto: DallE - OpenAIIn den letzten Wochen ist der Kupferpreis weiter gestiegen. Einige Marktbeobachter spekulieren, dass dies der Beginn einer weiteren Rallye sein könnte. Erst Gold, dann Silber jetzt Kupfer? Pro- und Contra-Argumente!An der London Metal Exchange (LME) ist der Kupferpreis am Donnerstagvormittag um 0,45 Prozent auf 13.166,50 US-Dollar pro Tonne gestiegen. Damit liegt er noch deutlich unter seinem Allzeithoch. Anfang 2026 hatte der Kupferpreis neue historische Höchststände erreicht und notierte an der LME zeitweise deutlich über 14.000 US-Dollar pro Tonne. Doch was sind die treibenden Kräfte für die Rallye? Ein Schlüsselfaktor ist der weltweite Kupfermangel, denn die Nachfrage scheint das …Den vollständigen Artikel lesen
