Frankfurt (ots) -J.P. Morgan Asset Management wurde zum zweiten Mal mit dem renommierten "Goldenen Bullen" als "ETF-Haus des Jahres" ausgezeichnet. Die Jury bestehend aus ETF-Experten von BÖRSE ONLINE, Euro und Euro am Sonntag würdigt damit nach 2024 erneut die führende Rolle des Hauses bei der Entwicklung und Etablierung aktiver ETFs. In die Bewertung fließen die Markterfolge, Qualität und Vielfalt der angebotenen ETFs ein. "Wer heute in aktive ETFs investieren möchte, kommt an J.P. Morgan Asset Management kaum vorbei. Der Vermögensverwalter ist weltweiter Marktführer in einem Segment, das nochmals stärker wächst als der gesamte ETF-Markt", heißt es in dem Votum der Jury. Auch konnte J.P. Morgan Asset Management mit seiner breiten Palette an aktiven ETFs überzeugen, die angesichts des wachsenden verwalteten Vermögens einen hohen Zuspruch bei Anlegerinnen und Anlegern genießt. Dass "J.P. Morgan Asset Management auf bestehende Kompetenzen und Strukturen aufsetzen kann, um aktiv gemanagte Strategien im ETF-Mantel anzubieten", hat das positive Urteil der Jury nicht zuletzt bestärkt.Langfristiger Mehrwert für Anlegerinnen und AnlegerJ.P. Morgan Asset Management verwaltet allein in Europa über 40 Milliarden US-Dollar in aktiven ETFs und ist heute global der größte Anbieter für aktive UCITS ETFs. "Die Nachfrage nach aktiven ETF-Lösungen wächst weiter, sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern. Die Auszeichnung als 'ETF-Haus des Jahres' ist für das gesamte Team eine Bestätigung und Ansporn, die Entwicklung innovativer, aktiver ETF-Lösungen weiter voranzutreiben und Anlegern Bausteine für starke, resiliente Portfolios zu bieten", unterstreicht Travis Spence, Global Head of ETF bei J.P. Morgan Asset Management."Unser Anspruch ist es, der beste aktive Manager zu sein - und das über alle Anlagevehikel hinweg", ergänzt Christoph Bergweiler, Leiter des Fondsgeschäfts in Kontinentaleuropa bei J.P. Morgan Asset Management. "Gerade bei langfristigen Ansparprozessen zählt das Alpha durch den Zinseszinseffekt besonders. Wer langfristigen Mehrwert liefert, schafft für Anleger einen enormen Nutzen."Aktiv nicht reaktivSeit 2017 bietet J.P. Morgan Asset Management UCITS ETFs in Europa an und ist heute mit über 40 aktiven ETFs und über 40 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen Marktführer in diesem Segment. Als Pionier für aktive ETFs hat das Unternehmen unter Beweis gestellt, dass die aktive Managementkompetenz eines globalen Asset Managers mit ausgewiesener Research- und Investmentexpertise in Kombination mit den Vorteilen des ETF-Mantels einen echten Mehrwert für Anleger bietet.Besonders beliebt ist die "Research-Enhanced-Index"-Reihe, die mit 14 verschiedenen REI ETFs für unterschiedliche Länder und Regionen die größte UCITS ETF-Palette für Aktien darstellt. Dank dieser Strategie können viele bisher rein passiv investierende Anleger ihre Investments aktiv diversifizieren oder ganz re-aktivieren. Mit den innovativen "Premium Equity Income" ETFs bietet J.P. Morgan Asset Management die ertragsorientierten Strategien des größten aktiven ETFs weltweit nun auch im UCITS-Mantel an. Im letzten Jahr wurde das Angebot für Anleihen-ETFs stark ausgebaut: Das Haus bietet nun 15 aktive Strategien für die wichtigsten Marktsegmente an. Zuletzt wurde die aktive ETF-Palette um drei JPM Strategic Allocation Active UCITS ETFs ergänzt, die auf den seit drei Jahrzehnten etablierten Long Term Capital Market Assumptions von J.P. Morgan Asset Management basieren. Die Multi-Asset-Strategien bieten einen besonders einfachen Zugang zu breit gestreuten, aktiv gemanagten Portfolios und haben einen konservativen, ausgewogenen oder wachstumsorientierten Fokus.Um Investoren in der sich stetig weiterentwickelnden ETF-Landschaft gezielt Orientierung und Unterstützung zu bieten, bietet J.P. Morgan Asset Management inspiriert von der geschätzten "Guide"-Familie ergänzend einen "Guide to ETFs" an. Als neutrale und praxisnahe Informationsquelle bietet er fundierte Einblicke in die ETF-Landschaft allgemein, aktive Aktien- und Anleihen-ETFs, Grundsätze der ETF-Investments sowie Best Practices für den ETF-Handel.Über J.P. Morgan Asset ManagementAls Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kundinnen und Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.12.2025 ein Vermögen von 4,2 Billionen US-Dollar. In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit über 35 Jahren und in Österreich seit 30 Jahren präsent und mit einem verwalteten Vermögen von 35 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt. Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexpertinnen und -Experten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche "Insights" zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anlegerinnen und Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.Wichtige Hinweise:Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main. 4a128605-0634-11f1-afbc-6d53953684d3Pressekontakt:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt BranchAnnabelle DüchtingPR & Marketing ManagerinTaunustor 160310 Frankfurt am MainTelefon/Mobil: 069 - 7124 25 34E-Mail: annabelle.x.duechting@jpmorgan.comwww.jpmorganassetmanagement.de/PresseOriginal-Content von: J.P. Morgan Asset Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77366/6215621