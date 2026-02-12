EQS-News: Biotronik / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

BIOTRONIK launcht weltweit erstes CRT-D-System mit Zulassung für Stimulation des Reizleitungssystems



Die ICD- und CRT-D-Familie Acticor Sky und Rivacor Sky kombiniert physiologische Stimulation mit modernstem Herzrhythmusmanagement BERLIN, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- BIOTRONIK gab heute die Markteinführung der neuen Implantatfamilie Acticor Sky/Rivacor Sky bekannt, die die weltweit ersten ICD- und CRT-D-Implantate mit CE-Zulassung für die Stimulation in der Linksschenkel-Region (LBBAP) umfasst. Diese implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs) und Defibrillatoren zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT-Ds) der nächsten Generation sind jetzt in allen Ländern mit CE-Zulassung erhältlich. Die erste kommerzielle Implantation in Europa wurde am Universitätsklinikum Frankfurt von Dr. Anastasia Falagkari und Prof. Dr. Reza Wakili durchgeführt. Das Team implantierte einem 87-jährigen Patienten mit ischämischer Kardiomyopathie, einer Vorgeschichte von Vorhofflimmern und einer voraussichtlich hohen ventrikulären Stimulationsrate das CRT-D-Gerät Rivacor Sky HF-T. "Die optimierte Programmierung und Diagnostik des Geräts waren sofort spürbar", sagte Dr. Falagkari, Leitende Oberärztin Rhythmologie. "Die Stimulation in der Linksschenkel-Region ermöglicht eine physiologischere und besser synchronisierte Herzkontraktion - genau das, was wir in der Resynchronisationstherapie anstreben. Die optimierte Programmierung und der CRT-DX-Ansatz mit zwei Elektroden tragen ebenfalls zu einem reibungsloseren Implantationsverfahren bei und können somit das Komplikationsrisiko verringern." Mit der neuen Implantatfamilie werden moderne Therapien möglich, die die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten spürbar verbessern. Zu den wichtigsten Merkmalen der neuen Systeme gehören: Optionen für eine physiologische Stimulation: Dank spezieller Programmierung und optimierter Arbeitsabläufe ist die Implementierung schnell und intuitiv. Die Closed-Loop-Stimulation (CLS) bietet eine einzigartige physiologische Stimulationsoption, die kontinuierlich auf den tatsächlichen Bedarf des Herzens reagiert und über die Funktion herkömmlicher Systeme zur Frequenzanpassung hinausgeht.

"Mit Acticor Sky und Rivacor Sky haben wir eine Plattform entwickelt, die die kardiologische Versorgung entscheidend weiterbringt", sagt Dr. Andreas Hecker, Chief Technology Officer bei BIOTRONIK. "Unsere neue Implantatfamilie verbindet bewährte Zuverlässigkeit mit modernen Algorithmen. So lassen sich Therapien noch präziser anpassen und gleichzeitig Abläufe vereinfachen, was Ärztinnen und Ärzte im Klinikalltag entlastet." Prof. Wakili, stellvertretender Direktor der Klinik, Bereichsleitung Rhythmologie am Universitätsklinikum Frankfurt, ergänzt seine ersten Erfahrungen mit dem neuen System: "Die Kombination aus physiologischen Stimulationsoptionen und der verbesserten atrialen Wahrnehmung einer DX-Elektrode auf einer einzigen Plattform bietet im klinischen Alltag klare Vorteile. So können wir Herzrhythmusstörungen früher erkennen und Therapien gezielter anpassen - ein entscheidender Faktor bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit komplexen Rhythmusstörungen." Da die Stimulation des Reizleitungssystems (Conduction System Pacing, CSP) zunehmend als physiologischere Stimulationsstrategie anerkannt wird, wächst der Bedarf an Systemen, die LBBAP-Arbeitsabläufe unterstützen, ohne das Verfahren unnötig zu verkomplizieren. Acticor Sky und Rivacor Sky stellen als die weltweit ersten vollständig zugelassenen LBBAP-fähigen ICD- und CRT-D-Implantate einen bedeutenden Fortschritt auf diesem Gebiet dar. Über BIOTRONIK Seit über 60 Jahren steht BIOTRONIK an der Spitze der Medizintechnik und entwickelt Innovationen, die das Leben von Millionen Menschen mit Herzerkrankungen und chronischen Schmerzen verändern. Unser Ziel ist es, Technologie perfekt den individuellen Patientenbedürfnissen anzupassen. Mit unseren intelligenten Implantaten für das Herzrhythmusmanagement, Monitoring und die Neuromodulation sowie mit innovativen Lösungen in der Elektrophysiologie unterstützen wir zuverlässige, lebensverändernde Therapien. Von der Entwicklung des ersten Herzschrittmachers in Deutschland im Jahr 1963 über physiologische Stimulation (CSP) hin zu bahnbrechenden digitalen Lösungen für ein ganzheitliches Therapiemanagement setzen wir kontinuierlich neue Maßstäbe für Qualität, Leistung und Innovation. Mit Hauptsitz in Berlin ist BIOTRONIK heute in über 100 Ländern weltweit vertreten - und gestaltet mit zukunftsweisenden Lösungen die nächste Generation der Medizintechnik. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2902889/Biotronik_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2902890/Biotronik_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2902888/Biotronik_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/biotronik-launcht-weltweit-erstes-crt-d-system-mit-zulassung-fur-stimulation-des-reizleitungssystems-302686334.html



