Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt überrascht erneut mit Stärke: Im Januar entstanden außerhalb des Landwirtschaftssektors 130.000 neue Jobs, so die Börse Stuttgart.Erwartet worden seien 70.000 neue Stellen. Die Arbeitslosenquote sei auf 4,3% gesunken. Laut Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, zeige sich der US-Arbeitsmarkt derzeit "überraschend dynamisch". Besonders der Gesundheits- und Bausektor hätten für neue Stellen gesorgt, während der öffentliche Dienst und die Finanzbranche zurückgebaut hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
