Die österreichische Entsorgungsfirma Brantner Green Solutions hat 13 Verbrenner durch Elektro-Lkw von Mercedes-Benz Trucks ersetzt. Der Familienbetrieb mit Sitz in Krems an der Donau betreibt damit nach eigenen Angaben die nun größte E-Lkw-Flotte der österreichischen Abfallwirtschaft. In einem Schwung hat Brantner die 13 strombetriebenen Schwerlast-Lkw eingeflottet. Es handelt sich um einen Mix aus eActros 300 und eActros 600, die als Sattelzugmaschinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net