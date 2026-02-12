Anzeige
Donnerstag, 12.02.2026
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
WKN: 865884 | ISIN: US4824801009
KLA (KLAC): Bullisches Kaufsignal nach gesunder Korrektur!

Halbleiter-Spezialist generiert neues Momentum!

Rückblick

KLA ist ein führender Anbieter von Prozesssteuerungslösungen für die Halbleiterindustrie. Die Aktie befindet sich langfristig betrachtet in einem stabilen Aufwärtstrend. Das sehen wir an der Staffelung der gleitenden Durchschnitte. Nach einem starken Anstieg Ende Januar gab es eine gesunde Korrektur.

KLA-Aktie: Chart vom 11.02.2026, Kürzel: KLA, Kurs: 1500.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Überwinden der 1.450 USD-Marke wurde ein Kaufsignal generiert. Es deutet sich die Fortsetzung des Trends an. Bei einem temporären Rücksetzer könnten sich attraktive Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Das erste Ziel wäre das letzte markante Hoch bei ca. 1.700 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Die Aktie atmet gerade durch, bevor sie möglicherweise den nächsten Aufwärtsschub startet. Kritisch wird es, wenn der EMA 20 nochmals nachhaltig nach unten durchbrochen wird.

Meinung

KLA profitiert massiv vom KI-Boom und dem Bedarf an immer präziseren Wafer-Inspektionen. Die letzten Quartalszahlen waren solide, was die technische Stärke untermauert. Egal welcher Chiphersteller (NVIDIA, Intel, TSMC) das Rennen macht - sie alle brauchen die Inspektionssysteme von KLA, um ihre Ausschussraten zu minimieren. Das macht das Geschäftsmodell robuster als das vieler reiner Chip-Designer.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 193.93 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.16 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu KLA ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
