KLA (KLAC): Bullisches Kaufsignal nach gesunder Korrektur!

Halbleiter-Spezialist generiert neues Momentum!

Rückblick

KLA ist ein führender Anbieter von Prozesssteuerungslösungen für die Halbleiterindustrie. Die Aktie befindet sich langfristig betrachtet in einem stabilen Aufwärtstrend. Das sehen wir an der Staffelung der gleitenden Durchschnitte. Nach einem starken Anstieg Ende Januar gab es eine gesunde Korrektur.

KLA-Aktie: Chart vom 11.02.2026, Kürzel: KLA, Kurs: 1500.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Überwinden der 1.450 USD-Marke wurde ein Kaufsignal generiert. Es deutet sich die Fortsetzung des Trends an. Bei einem temporären Rücksetzer könnten sich attraktive Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Das erste Ziel wäre das letzte markante Hoch bei ca. 1.700 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Die Aktie atmet gerade durch, bevor sie möglicherweise den nächsten Aufwärtsschub startet. Kritisch wird es, wenn der EMA 20 nochmals nachhaltig nach unten durchbrochen wird.

Meinung

KLA profitiert massiv vom KI-Boom und dem Bedarf an immer präziseren Wafer-Inspektionen. Die letzten Quartalszahlen waren solide, was die technische Stärke untermauert. Egal welcher Chiphersteller (NVIDIA, Intel, TSMC) das Rennen macht - sie alle brauchen die Inspektionssysteme von KLA, um ihre Ausschussraten zu minimieren. Das macht das Geschäftsmodell robuster als das vieler reiner Chip-Designer.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 193.93 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.16 Mrd. USD

Meine Meinung zu KLA ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.