WeRide verdoppelt seine Robotaxi-Flotte und setzt auf KI, um Kosten zu senken und die Rentabilität schneller zu erreichen.Die chinesische Robotaxi-Firma WeRide will ihre Flotte in diesem Jahr mindestens verdoppeln. Dabei setzt der Guangzhou-basierte Anbieter auf künstliche Intelligenz, um Kosten zu senken und schneller profitabel zu werden, sagte CEO Tony Han dem Wall Street Journal. Das Unternehmen habe die Kosten für Datenerhebung und -training um 75 Prozent reduziert, dank einer von WeRide entwickelten KI-Testplattform. Die Plattform mit dem Namen Genesis simuliert realistische Verkehrssituationen wie extreme Wetterbedingungen, dichten Verkehr oder Nachtfahrten.
