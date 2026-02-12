EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

SMT Scharf AG treibt strategische Geschäftsentwicklung mit gezielten Maßnahmen voran



SMT Scharf AG treibt strategische Geschäftsentwicklung mit gezielten Maßnahmen voran Unterzeichnung von zwei unverbindlichen Absichtserklärungen mit chinesischen Anbietern zur gemeinsamen Entwicklung von leichten Elektrofahrzeugen (LEVs)

Batteriebetriebene Transportlösungen für den untertägigen Kohle- und Nicht-Kohlebergbau sowie die Tunnellogistik bieten attraktives Marktpotenzial und adressieren veränderte Kundenbedürfnisse

SMT Scharf erhöht Anteil an Xinsha auf 51 %; Umbenennung von Xinsha in SMT Scharf (China) Co., Ltd. geplant

Einstellung des operativen Geschäftsbetriebs der kanadischen Tochtergesellschaft im Rahmen der konsequenten Strategieumsetzung Hamm, 12. Februar 2026 - Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat im Rahmen ihrer strategischen Geschäftsentwicklung verschiedene operative und strukturelle Maßnahmen eingeleitet. Als eine der Maßnahmen hat SMT Scharf zwei unverbindliche Absichtserklärungen (Memorandum of Understanding, MoU) mit chinesischen Anbietern im Bereich der leichten Elektrofahrzeuge (Light Electric Vehicles, LEVs) unterzeichnet. Bei den Anbietern handelt es sich um die Delta Industrial Intelligent Electric Vehicle Co., Ltd. sowie die Shanxi Tiandi Coal Mining Machinery Equipment Co., Ltd. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Produktportfolio von SMT Scharf im Rahmen der Gesamtstrategie in den Bereichen Elektromobilität und intelligente Lösungen weiter zu stärken. Gleichzeitig unternimmt die SMT Scharf Gruppe finale Schritte für die ATEX-Zertifizierung der lithiumbatteriebetriebenen Einschienenhängebahn des Joint-Ventures Shandong Xinsha Equipment Monorail Co., Ltd. ("Xinsha") für den europäischen Markt. Damit ist das Unternehmen künftig in der Lage, die Kundenbedürfnisse noch besser zu bedienen. Im Rahmen der Absichtserklärungen planen die Parteien die Entwicklung lithiumbatteriebetriebener Transportlösungen für den Einsatz im untertägigen Kohle- und Nicht-Kohlebergbau sowie auf Tunnelbaustellen, um der wachsenden Nachfrage nach emissionsarmen und energieeffizienten Transportlösungen gerecht zu werden. Der Abschluss verbindlicher Vereinbarungen mit einer oder beiden Parteien steht unter dem Vorbehalt weiterer Verhandlungen. Die Parteien beabsichtigen, die Verhandlungen fortzuführen und - vorbehaltlich einer Einigung - bis Mitte 2026 verbindliche Verträge abzuschließen. Die Produktentwicklung und die Fertigung sollen überwiegend in China erfolgen und konzernweit durch die Tochtergesellschaften der SMT Scharf Gruppe unterstützt werden. Xinsha soll innerhalb der SMT Scharf Gruppe eine zentrale Rolle übernehmen, um die Branchenkenntnis sowie die Wettbewerbsvorteile chinesischer Lithiumbatterietechnologie optimal zu nutzen. Die Integration von Xinsha in das globale Geschäft der SMT Scharf Gruppe wird durch die Absicht der SMT Scharf AG vorangetrieben, über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft SMT Scharf GmbH den Anteil an Xinsha um 1 % auf künftig 51 % zu erhöhen. Der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung ermöglicht die Umbenennung von Xinsha in SMT Scharf (China) Co., Ltd., womit die Markenpositionierung im wichtigen Kernmarkt China gestärkt wird. Zudem dient die Anteilserhöhung der weiteren Optimierung der Governance- und Steuerungsstrukturen sowie der operativen Einbindung von Xinsha in die SMT Scharf Gruppe. Zur Festigung der Marktposition in China beabsichtigt Xinsha außerdem derzeit, die verbleibenden 49 % der Anteile durch die Gewinnung potenzieller strategischer Investoren - entweder von Drittparteien oder innerhalb der Shandong Energy Group - neu zu strukturieren. Über einen erfolgreichen Abschluss wird entsprechend informiert. "Leichte Elektrofahrzeuge bieten ein attraktives Potenzial für den Untertagebergbau, insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Anforderungen an Emissionsreduktion und Effizienz. Mit der geplanten Produktentwicklung wollen wir die Voraussetzungen schaffen, um insbesondere die attraktiven Chancen in diesem Produktsegment gezielt zu nutzen und unser Angebot an intelligenten Transportlösungen noch besser nach den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten. Die engere Einbindung von Xinsha in die SMT Scharf Gruppe durch den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung wird uns bei der Realisierung unserer ambitionierten Pläne im Bereich der leichten Elektrofahrzeuge helfen", erklärt Longjiao Wang, Vorstandsvorsitzender (CEO) der SMT Scharf AG. Als weitere strukturelle Maßnahme wird der operative Geschäftsbetrieb bei der kanadischen Tochtergesellschaft RDH Mining Equipment Ltd. mit Sitz in Alban, Ontario, eingestellt. Hauptgrund hierfür ist, dass die Erwartungen an die Weiterentwicklung der Produktpalette sowie an die Profitabilität dauerhaft nicht erfüllt werden konnten. Die künftige Rolle der Gesellschaft innerhalb des Konzerns ist noch offen und wird derzeit eingehend geprüft.





Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.





cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de



