Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
12.02.2026 13:42 Uhr
98 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Fidelity UCITS ICAV - Dividend Announcement

Fidelity UCITS ICAV - Dividend Announcement

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 12

COMPANY ANNOUNCEMENT

For Immediate Release

12 February 2026

Fidelity UCITS ICAV

RE: Dividends

The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 20 February 2026, record date as of the 23 February 2026 & payment date is the 27 February 2026:

Share Class Description

ISIN

Per Share Rate

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - USD Income ETF Shares

IE00BYXVGZ48

0.036013

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - GBP Income ETF Shares

IE00BYV1YF22

0.032218

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - EUR Income ETF Shares

IE00BYV1YH46

0.030310

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - CHF Income ETF Shares

IE00BMG8GR03

0.026208

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF

IE00BYXVGX24

0.046762

FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF

IE00BYSX4176

0.025831

FIDELITY EMERGING MARKET QUALITY INCOME UCITS ETF

IE00BYSX4739

0.026780

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BM9GRM34

0.046848

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income Hedged ETF Shares

IE0005E8N9I1

0.059834

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF EUR Income Hedged ETF Shares

IE000AALNYM3

0.065335

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BM9GRP64

0.059596

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Income ETF Shares EUR Hedged Income ETF Shares

IE0007L3IJF6

0.070492

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE0006OIQXE9

0.075098

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE0006KNOFD1

0.065115

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000B8VAQZ8

0.069894

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000IF0HTJ9

0.040637

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Income ETF Shares

IE000G4ONBO6

0.038707

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Income ETF Shares

IE000PN9NSC6

0.041053

Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF

IE000HDEYKM3

0.054442

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000JJQ6248

0.064097

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Income ETF Shares

IE0001DM7O60

0.061381

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000ARLR807

0.076481

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Income ETF Shares

IE000FK14CA5

0.073581

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE000VQZQ963

0.039139

Enquiries:

Matheson LLP
Phone: +353 1 232 2000


© 2026 PR Newswire
Favoritenwechsel
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.