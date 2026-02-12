Fidelity UCITS ICAV - Dividend Announcement
LONDON, United Kingdom, February 12
COMPANY ANNOUNCEMENT
For Immediate Release
12 February 2026
Fidelity UCITS ICAV
RE: Dividends
The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 20 February 2026, record date as of the 23 February 2026 & payment date is the 27 February 2026:
Share Class Description
ISIN
Per Share Rate
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - USD Income ETF Shares
IE00BYXVGZ48
0.036013
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - GBP Income ETF Shares
IE00BYV1YF22
0.032218
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - EUR Income ETF Shares
IE00BYV1YH46
0.030310
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - CHF Income ETF Shares
IE00BMG8GR03
0.026208
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF
IE00BYXVGX24
0.046762
FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF
IE00BYSX4176
0.025831
FIDELITY EMERGING MARKET QUALITY INCOME UCITS ETF
IE00BYSX4739
0.026780
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BM9GRM34
0.046848
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income Hedged ETF Shares
IE0005E8N9I1
0.059834
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF EUR Income Hedged ETF Shares
IE000AALNYM3
0.065335
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BM9GRP64
0.059596
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Income ETF Shares EUR Hedged Income ETF Shares
IE0007L3IJF6
0.070492
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE0006OIQXE9
0.075098
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE0006KNOFD1
0.065115
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000B8VAQZ8
0.069894
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000IF0HTJ9
0.040637
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Income ETF Shares
IE000G4ONBO6
0.038707
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Income ETF Shares
IE000PN9NSC6
0.041053
Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF
IE000HDEYKM3
0.054442
Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000JJQ6248
0.064097
Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Income ETF Shares
IE0001DM7O60
0.061381
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000ARLR807
0.076481
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Income ETF Shares
IE000FK14CA5
0.073581
Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE000VQZQ963
0.039139
Enquiries:
