Zürich (www.anleihencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich zu Beginn 2026 in einer sehr guten Verfassung, so David Kohl, Chefökonom bei Julius Bär.Die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen, die niedrigere Arbeitslosigkeit und die höhere Erwerbsbeteiligung würden darauf hindeuten, dass die Beschäftigungssituation in den USA nach der Abkühlung im Vorjahr ihr Gleichgewicht wiedergefunden habe. Das Risiko eines Anstiegs der Arbeitslosigkeit sei aktuell gering, was der FED starke Argumente liefere, auf ein günstigeres Inflationsumfeld zu warten, bevor sie die Zinssenkungen wieder aufnehme. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de