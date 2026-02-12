Nach den spektakulären Pleiten der Flugtaxi-Startups Lilium und Volocopter zeigt sich: Die Hoffnung für einen elektrischen Senkrechtstarter aus Deutschland stirbt zuletzt. Denn das bayrische Startup ERC System hat nun mit seinem Prototyp "Romeo" einen ersten öffentlichen Probeflug absolviert. Jahrelang hat ERC System aus Ottobrunn bei München im "Stealth Mode", gearbeitet, so Co-Gründer Maximilian Oligschläger. Also wie ein Tarnkappen-Flugzeug unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
